Peter Sagan sa prvýkrát predstaví vo Frankfurte, jeho tím stojí v domácom prostredí pred veľkou výzvou

FRANKFURT 19. apríla (WebNoviny.sk) - Časť sezóny nadväzujúcu na najväčšie jarné klasiky odštartuje slovenský cyklista Peter Sagan 1. mája na pretekoch Eschborn-Frankfurt.



Jednorazové podujatie s dĺžkou 220 km a so záverečným okruhom v nemeckom Frankfurte nad Mohanom sa v programe dvojnásobného majstra sveta objaví vôbec po prvý raz. Peter Sagan tam bude lídrom tímu Bora-Hansgrohe, miestny profil by mu mal vyhovovať. Informuje o tom portál nemeckého družstva s licenciou WorldTour..





Sagan má byť pravým ťahákom



"Sme nemecký tím a prvé veľké preteky v domácom prostredí musia byť pre nás výzvou na víťazstvo. Chceme sa oň pokúsiť s Petrom Saganom. Ak sa nám to podarí, spokojní budeme nielen my, ale aj naši sponzori či fanúšikovia. Práve Sagan v dúhovom drese majstra sveta bude pre nemeckých fanúšikov cyklistiky tým pravým ťahákom pre tieto preteky," vyhlásil manažér Ralph Denk na webe Bora-Hansgrohe.



Po defektovej smole na Paríž-Roubaix má Peter Sagan trojtýždňové súťažné voľno, potom sa predstaví práve vo Frankfurte. Nasledovať bude už tradičný program prípravy na Tour de France, čiže obľúbené etapové preteky Amgen Okolo Kalifornie a Okolo Švajčiarska. Vo všetkých troch prípadoch pôjde o podujatia zaradené do seriálu WorldTour, kde Sagan obhajuje celkové prvenstvo.



Viacero možností na útok



"V Nemecku to bude veľká cyklistická slávnosť pre náš tím, o tom som presvedčený. Nie však posledná, keďže tento rok má Tour de France slávnostný štart v Düsseldorfe. Vo Frankfurte budeme mať silnú zostavu a viacero možností na útok. Zaujímať nás bude len to, aby jeden z nás v závere mohol pred domácimi fanúšikmi naozaj útočiť na víťazstvo," cituje portál bora-hansgrohe.com Petra Sagana.



Päťdesiaty šiesty ročník pretekov Eschborn-Frankfurt je súčasťou WorldTour. Jeho zatiaľ posledné dve edície sa v rokoch 2014 a 2016 stali korisťou Nóra Alexandra Kristoffa. Okrem jazdca tímu Kaťuša-Alpecin sa v predbežnej štartovnej listine nachádzajú aj veľké nemecké mená - Kristoffov tímový kolega ako Tony Martin, André Greipel (Lotto Soudal) či John Degenkolb (Trek-Segafredo).



