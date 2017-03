Peter Sagan má ďalšieho zvučného súpera na Strade Bianche

SIENA 2. marca (WebNoviny.sk) - Talian Vincenzo Nibali bude lídrom tímu Bahrain-Merida na sobotňajších pretekoch Strade Bianche, ďalšej z prípravných klasík pred jarnými cyklistickými monumentmi v Európe.



Štvornásobný víťaz pretekov Grand Tour Nibali môže byť jedným z vážnych súperov Petra Sagana , ktorý preteky so štartom aj cieľom v talianskej Siene (175 km) už tradične zaradil do svojho programu jarných klasík. Bahrain-Merida je rovnako ako Saganov tím Bora-Hansgrohe nováčikom na scéne tímov s licenciou WorldTour v tejto sezóne.



"Strade Bianche mám veľmi rád. Je to klasika, ktorá poskytuje veľa možností na úniky. Sú to veľmi náročné, ale zároveň očarujúce preteky," uviedol vlaňajší víťaz Giro d´Italia Vincenzo Nibali na webe Cyclingnews.



Okrem Sagana a Nibaliho by podľa predbežnej štartovnej listiny na podujatí UCI WorldTour Strade Bianche nemali chýbať Belgičan Greg van Avermaet (BMC Racing), jeho krajan Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) či víťaz z roku 2015 Čech Zdeněk Štybar (Quick-Step Floors).



Trať pretekov Strade Bianche vedie zvlneným terénom južného Toskánska vrátane vyše 60 km dlhej porcie po štrkových a prašných cestách rozdelených do 11 sektorov so záverečným stúpaním na námestie Piazza del Campo v srdci stredovekého mesta Siena. Vlani na Strade Bianche uspel legendárny Švajčiar Fabian Cancellara, ktorý už ukončil kariéru.