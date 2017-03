Peter Sagan má 490 bodov v rebríčku UCI WorldTour

Svetové cyklistické rebríčky UCI





stav k 15. marcu 2017





UCI WorldTour

UCI World:

AIGLE 15. marca (WebNoviny.sk) - Po skončení cyklistických pretekov Tirreno-Adriatico figuruje Peter Sagan na ôsmom mieste rebríčka UCI WorldTour, v ktorom obhajuje celkové prvenstvo z vlaňajška. Líder tímu Bora-Hansgrohe nazbieral 490 bodov, len o 5 menej ako jeho bývalý tímový kolega Španiel Alberto Contador na siedmej priečke.Lídrom svetového poradia UCI WorldTour 2017 je s 812 bodmi Austrálčan Richie Porte (BMC Racing, víťaz januárových etapových pretekov Tour Down Under). Druhá pozícia patrí jeho krajanovi a zároveň tímovému kolegovi Rohanovi Dennisovi so 653 bodmi.Na tretie miesto vyskočil celkový víťaz Tirreno-Adriatico, Kolumbijčan Nairo Quintana so 620 bodmi. V hodnotení tímov je na čele BMC Racing pred Quick-Step Floors a Teamom Sky. Nemecké zoskupenie Bora-Hansgrohe so silným slovenským zastúpením kleslo na ôsmu priečku. Medzi krajinami dominuje Austrália pred Kolumbiou a Španielskom.Dvojnásobný a úradujúci majster sveta Peter Sagan zostal s veľkým náskokom na čele hodnotenia UCI World, ktorý zaviedla Medzinárodná cyklistická únia (UCI) len v minulom roku a počítajú sa doň výsledky zo všetkých pretekov pod hlavičkou UCI.Sagan má na konte 5684 bodov a náskok 1455 bodov pred Kolumbijčanom Nairom Quintanom a 1824 bodov pred Belgičanom Gregom van Avermaetom.Spomedzi Slovákov v hodnotení UCI World je druhý najlepší Erik Baška na 432. mieste, Marekovi Čaneckému patrí 587. pozícia. V hodnotení krajín vedie Francúzsko pred Belgickom a Kolumbiou, Slovensko je najmä vďaka P. Saganovi na 9. mieste.1. Richie Porte (Aus.) BMC Racing 812 bodov, 2. Rohan Dennis (Aus.) BMC Racing 653, 3. Nairo Quintana (Kol.) Movistar 620, 4. Sergio Henao (Kol.) Sky 607, 5. Greg van Avermaet (Belg.) 578, 6. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb 541, 7. Alberto Contador (Šp.) Trek Segafredo 495,1. BMC Racing 2298 bodov, 2. Quick-Step Floors 1745, 3. Team Sky 1658, 4. ORICA-Scott 1497, 5. Movistar 1353, 6. Trek-Segafredo 1276, 7. Sunweb 1225, 8. Bora-Hansgrohe 12171. Austrália 2555 bodov, 2. Kolumbia 2034, 3. Španielsko 1325, 4. Francúzsko 1237, 5. Belgicko 1226, 6. Holandsko 1178,....1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 5684 bodov, 2. Nairo Quintana (Kol.) Movistar 4229, 3. Greg van Avermaet (Belg.) BMC Racing 3860, 4. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 3672, 5. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar 3059, 6. Esteban Chaves (Kol.) ORICA-Scott 2611,... .1. Francúzsko 13 559 bodov, 2. Belgicko 13 368, 3. Kolumbia 13 101,...