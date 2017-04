Peter Bič Project prichádzajú s novinkou, ktorá kapele udáva absolútne nový smer

Prvý singel z pripravovaného albumu

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská kapela Peter Bič Project po štarte novej éry prichádza s novinkou. Prvá skladba samostatnej produkcie nového Peter Bič Project je v porovnaní s predošlými hudobnými počinmi zvukovo diametrálne odlišná. Emóciu a intimitu v piesni Where Did You Go podčiarkli zaujímavým videoklipom.Pod taktovkou Petra Biča kapela nabrala druhý dych a priaznivcom ponúkajú novinku, ktorá rozcítila i samotných Bičovcov.„Where Did You Go je jedna z najemotívnejších skladieb, ktorú som doposiaľ zložil, a ktorú aj Peter Bič Project nahral. Keď som rozmýšľal nad tým ,akým smerom sa máme uberať, vedel som, že to má byť o nás. O tom, čo sme prežili, či zažívame. To sa prejavilo i na motíve pesničky, ktorý vyjadruje intimitu,“ prezradil Peter Bič ako vznikla skladba nabitá citmi.

Zabuchnuté dvere za minulosťou

Peter Bič Project

Poodkryl tak i víziu nového albumu, na ktorom skupina pracuje. „Album bude akousi výpoveďou nás všetkých. Bude veľmi emotívny a sugestívny. Where Did You Go prezrádza, o čom by ten album mal byť a akou atmosférou bude prechádzať.“Zaujímavosťou je, že skladba, v ktorej nástrojovo dominuje klavír, zložil Peťo Bič na akustickej gitare. Hlasom nového singlu sa v tomto prípade stala speváčka Victoria, mužské vokály v piesni naspieval sám Peter Bič.„Táto skladba pre mňa znamená veľa z viacerých dôvodov. Jedným z nich je ten, že ide o prvý text, ktorý som v živote napísala. Keď som raz v skúšobni počula Petra hrať na gitare túto melódiu, hneď som vedela, o čom to musí byť, a tak sa mi v hlave zrodil text, ktorý mi neskôr Ivo Bič pomohol dotiahnuť do podoby, ako ju máte možnosť počuť ," vysvetlila Victoria ako pesnička vznikala.Finálnu podobu a výmenu dominantného hudobného nástroja má na svedomí práve text, ktorého silu vyzdvihuje najlepšie zvuk klavíra. „Samotné nahrávanie pesničky, keďže je vyjadrením môjho veľkého sklamania, bolo pre mňa veľmi senzitívne, snáď si v štúdiu tú slzu v ľavom oku nikto nevšimol :-D,“ odľahčila vážnu tému mladá speváčka.Peter Bič Project k novej skladbe nakrútila i videoklip, ktorý zachytáva atmosféru bolestnej straty. Obraz, ktorý pre známych Košičanov vytvoril ich rodák Laco Rychtárik, obrovskú emočnú nálož umocňuje.„Ten klip je pre mňa z doteraz natočených klipov favoritom. Laco do posledného detailu vystihol to, čo sme zvukovo i textovo do toho vložili my. My sme do toho vložili seba a on za nami nezaostával...,“ neskrýva Bič svoje nadšenie a uznanie zároveň.Pravdou je, že v téme piesne sa zrejme nájde mnoho duší. To si uvedomuje aj Peter Bič Project, preto skladbu venujú všetkým tým, ktorí si v živote prešli sklamaním a chcú im songom dodať veľa síl.„Mám pocit, že som akýmsi symbolickým spôsobom zatvorila dvere za niečím, čo mi dlho nedalo spať, a zároveň ich otvorila niečomu novému, krásnemu, čo sa deje práve teraz! Už len tým, že ľudia čítajú práve tieto riadky,“ pomyselne uzavrela Victoria jednu etapu svojho života.Založil v roku 2010 líder a gitarista kapely Peter Bič, ktorý svoje sily spojil so speváčkou Dáškou Kostovčík, spevákom Ivom Bičom, klávesákom Matúšom Pavlíkom, bubeníkom Jozefom Zimom a Vladom Čekanom, ktorý hrá na basgitaru.Kapela má na svojom konte dva úspešné albumy. Debutové Say it Loud vydali v roku 2012. Album obsahoval úspešný hit Hey Now, ktorý v roku 2013 získal cenu SOZA pre najhranejšiu skladbu. Úspešná pieseň bodovala aj za hranicami Slovenska. Druhý album Just a Story uzrel svetlo sveta v roku 2015, na sklonku roka s ním skupina absolvovala celoslovenské turné s názvom Just a Tour.Peter Bič Project v priebehu svojej hudobnej kariéry zaznamenali aj ďalšie úspechy. Spolupracovali s poprednými slovenskými umelcami. Mali tú česť byť predskokanom švédskej kapely Roxette a podarilo sa im zvíťaziť v ankete Slávik 2012, v kategórii skokan roka. Na sklonku leta 2016 sa v kapele udiali personálne zmeny. Speváčku nahradila Victoria, klávesáka Zoli Tóth.