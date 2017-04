Percento zákazníkov s pôžičkou od banky sa znižuje, úvery vyjednané veľkými predajcami sú výhodnejšie



Bratislava, 5. apríl 2017 ( WBN/PR ) – Trend využívania trhovej sily v prospech zákazníkov sa začína prejavovať i pri poskytovaní pôžičiek na ojazdené automobily. Veľký predajcovia typu AAA AUTO sú schopní pre svojich klientov vďaka veľkým ročným objemom vyjednať výrazne lepšie podmienky splácania, než by získali sami, a to i ak by o úver žiadali v ich vlastnej banke. Množstvo zákazníkov, ktorí prichádzajú do autobazáru s už vypožičanými peniazmi, sa tak postupne znižuje. „Vzhľadom na to, že ročne nechávame úspešne schváliť viac ako deväť tisíc úverov, ktoré sú dobre zabezpečené kvalitnými automobilmi, sme schopní zákazníkov i v ich vlastnej banke pri dojednávaní kúpy vozidla na splátky vyjednať lepšie podmienky úveru, než by dostali sami,“ uviedla generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová.



Aktuálne je vďaka tomu možné v AAA AUTO získať napríklad Škodu Fabia (rok výroby 2016, nájazd 3 000 km, motor 1.2 TSI, cena 11 000 €) pri akontácii 2 200 € a dobe splácania 72 mesiacov za 141 € mesačne (t.j. 72 splátok), s úrokovou sadzbou 4,97 % a RPMN 4,94 %. Celková výška úveru je 8 800 € a celková splatná čiastka 10 152 €. .



„Sme schopní vyjednať v priemere o 12 € nižšiu splátku, než ktorú zákazník dosiahne vo svojej banke. Vďaka tomu sa znižuje percento zákazníkov, ktorí v sieti AAA AUTO kupujú autá na vopred vybavený úver a radšej sa spoľahnú na vyjednávanie podmienok cez nás,“ dodala Topolová. Podiel zákazníkov, ktorí volia nákup na splátky, stabilne dosahuje 50 %.



AAA AUTO spolupracuje pri poskytovaní úverov na nákup automobilu s najväčšími úverovými spoločnosťami na slovenskom trhu, ako je QuatroCar, Homecredit, Cofidis či Sautoleasing.