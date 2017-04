Pence: Spojené štáty stratili trpezlivosť s KĽDR, v hre sú všetky možnosti

Éra "strategickej trpezlivosti" so Severnou Kóreou sa skončila a Spojené štáty nevylučujú žiadnu z možností, ako vyvinúť nátlak na Pchjongjang,....

SOUL 17. apríla (WebNoviny.sk) - Éra "strategickej trpezlivosti" so Severnou Kóreou sa skončila a Spojené štáty nevylučujú žiadnu z možností, ako vyvinúť nátlak na Pchjongjang, aby sa zbavil svojich jadrových zbraní a balistických rakiet. Americký viceprezident Mike Pence to vyhlásil v pondelok počas návštevy vojenskej základne v blízkosti demilitarizovanej zóny medzi Severnou a Južnou Kóreou.





Po rokoch uplatňovania politiky "strategickej trpezlivosti" chcú teraz USA a ich spojenci dosiahnuť svoje ciele "mierovými prostriedkami alebo v konečnom dôsledku akýmikoľvek potrebnými prostriedkami", aby ochránili Južnú Kóreu a stabilizovali daný región. Podľa Pencea prezident USA Donald Trump dúfa, že Čína v záujme odzbrojenia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) využije svoje "výnimočné páky". .



Prechádzal iba niekoľko metrov od hranice



Americký viceprezident počas návštevy základne Camp Bonifas varoval, že severokórejská armáda by nemala podceňovať "odhodlanie Spojených štátov stáť pri svojich spojencoch". Neskôr sa prechádzal iba niekoľko metrov od hranice medzi znepriatelenými Kóreami, kde mu podával informácie americký dôstojník a fotografovali si ho príslušníci severokórejskej pohraničnej stráže.





Pence, ktorého otec slúžil ako vojak v Kórejskej vojne, pricestoval v nedeľu do Južnej Kórey na úvod desaťdňového turné po krajinách Ázie. Severná Kórea sa v ten istý deň pokúsila odpáliť zo svojho východného pobrežia raketu neznámeho typu, čo americký viceprezident označil za "provokáciu".



Hlavnou témou budú jadrové zbrane



V priebehu pondelka má Pence na programe aj stretnutia s úradujúcim juhokórejským prezidentom Hwang Kjo-anom a predsedom parlamentu Čung Sje-kjunom, pričom sa očakáva, že hlavnou témou ich rozhovorov bude rastúce ohrozenie jadrovými zbraňami KĽDR.



Napätie na Kórejskom polostrove sa zvýšilo v dôsledku rozvíjania raketového a jadrového programu KĽDR, s čím súvisia i doposiaľ najväčšie spoločné manévre USA a Južnej Kórey či vyslanie údernej skupiny amerických vojenských plavidiel do tohto regiónu.



