Pence: NATO a európski spojenci majú naďalej podporu USA

Americký viceprezident Mike Pence ubezpečil európskych spojencov, že majú podporu novej vlády Spojených štátov. "V mene prezidenta (Donalda....

MNÍCHOV 18. februára (WebNoviny.sk) - Americký viceprezident Mike Pence ubezpečil európskych spojencov, že majú podporu novej vlády Spojených štátov. "V mene prezidenta (Donalda Trumpa) vás môžem uistiť, že USA aj naďalej neochvejne podporujú NATO a budú si plniť svoje povinnosti súvisiace s transatlantickým spojenectvom," povedal dnes Pence na 53. bezpečnostnej konferencii v Mníchove.



V prvom zásadnom zahraničnopolitickom prejave Pence zároveň zopakoval požiadavku nového amerického prezidenta Donalda Trumpa na zvýšenie finančných príspevkov členských štátov NATO na spoločnú obranu. V tejto otázke sú podľa neho na ťahu Európania. "Sľub zdieľať spoločne bremeno zostal príliš dlho nenaplnený, čo podkopáva základy našej aliancie. Ak čo i len jediný spojenec neplní svoju časť, podkopáva všetky naše schopnosti navzájom si pomáhať," konštatoval Pence..



Pripomenul záväzok členských štátov



Americký viceprezident pripomenul záväzok členských štátov NATO z roku 2014, že do desiatich rokov zvýšia výdavky na obranu aspoň na dve percentá hrubého domáceho produktu. "Prezident od našich spojencov očakáva, že dodržia slovo a tento záväzok naplnia a pre väčšinu to znamená, že nastal čas urobiť viac. Túto zodpovednosť musíme niesť spoločne, pretože hrozby, ktorým čelíme, rastú a menia sa každým dňom," povedal Pence.



Ďalej ubezpečil, že USA si splnia záväzky týkajúce sa spoločnej obrany v rámci aliancie: "Spojené štáty boli vždy vaším najsilnejším spojencom a aj ním zostanú". Za základný motív novej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Washingtonu označil Pence doktrínu vojenskej sily. "Mier sa dosiahne vďaka sile. Prezident Trump je presvedčený, že musíme ukázať vojenskú silu, že musíme čeliť všetkým, ktorí ohrozujú našu slobodu a náš spôsob života," uviedol.



To si však vyžaduje aktívny prístup každého člena aliancie. "Ak stratíme vôľu, podieľať sa na našej obrane, ohrozíme naše spoločné dedičstvo slobody," varoval Pence. "Môžem vás ubezpečiť, že pod vedením prezidenta Trumpa budú Spojené štáty silné, silnejšie než kedykoľvek predtým," dodal. Pence v tejto súvislosti pripomenul zámer Washingtonu podstatne zvýšiť výdavky na obranu, ktoré momentálne dosahujú 3,6 percenta HDP.



Na rozdiel od Trumpa, ktorý vo svojich doterajších vyjadreniach kládol dôraz predovšetkým na finančné hľadisko, vyzdvihol Pence aj hodnotovú stránku NATO. Európa a USA zdieľajú rovnaké hodnoty ako sú sloboda, demokracia a právny štát.



Vyjadril sa aj k vzťahom s Ruskom



Pence sa vyjadril aj k Trumpovým slovám o užších vzťahoch s Ruskom. Podľa viceprezidenta to neznamená, že Spojené štáty schvaľujú postup Moskvy na Ukrajine. "Spojené štáty budú aj naďalej brať Rusko na zodpovednosť, aj keď zároveň hľadáme styčné plochy, o ktorých prezident Trump predpokladá, že sa dajú nájsť," povedal Pence. Rusko vyzval, aby robilo kroky na deeskaláciu situácie na východe Ukrajiny a dodržiavalo minské dohody z roku 2015.



Na margo Iránu Pence povedal, že USA nikdy nedovolia, aby získal jadrové zbrane a mohol ohrozovať ich spojencov v regióne, najmä Izrael.



V otázke boja proti terorizmu Pence zopakoval Trumpov postoj, že USA majú v úmysle zlikvidovať radikálnych islamských teroristov, predovšetkým Islamský štát a jeho tzv. kalifát, ktorí našli bezpečné útočisko a zdroje na Blízkom východe, čo im umožňuje vykonávať a plánovať útoky v iných častiach sveta.



Merkelová vyzvala na podporu EÚ a NATO



Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo svojom vystúpení vyzvala Spojené štáty a ostatné krajiny, aby podporovali a posilňovali medzinárodné organizácie, ako sú EÚ, OSN a NATO. "Budeme schopní pokračovať v úspešnej spolupráci alebo zapadneme späť do svojich individuálnych úloh? Vyzývam nás všetkých a dúfam, že v tomto nájdeme spoločnú reč. Urobme spolu svet lepším a každému jednému z nás sa bude vodiť lepšie," uviedla vo svojom vystúpení na bezpečnostnej konferencii v Mníchove nemecká kancelárka.



"Som pevne presvedčená, že stojí za to bojovať za naše spoločné medzinárodné a multilaterálne štruktúry, ktoré je však v mnohých ohľadoch nutné zdokonaľovať," povedala Merkelová. Nemecká kancelárka znovu zopakovala, že Nemecko je odhodlané splniť cieľ NATO, aby obranný rozpočet jeho členských štátov predstavoval dve percentá ich HDP - Nemecko doň v súčasnosti prispieva 1,3 percentami HDP. "Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme tento záväzok splnili. Dovoľte mi však, aby som dodala, že zo Severoatlantickej aliancie nemá prospech len Európa, ale aj Amerika," uviedla ďalej nemecká kancelárka.



Merkelová ďalej povedala, že Európa nemôže proti islamskému extrémizmu bojovať sama a "potrebuje vojenskú silu Spojených štátov", pričom zároveň vyzvala moslimských vodcov, aby "jasne vytýčili hranicu medzi "mierumilovným islamom a terorizmom v mene islamu". Vo svojom vystúpení sa nemecká kancelárka dotkla aj vzťahov s Ruskom, o ktorých zlepšenie sa Nemecko podľa jej slov bude usilovať. Nezabudla však pripomenúť nutnosť dodržiavania dohôd z roku 2015 uzavretých v bieloruskom Minsku, ktorých cieľom je ukončenie bojov medzi ukrajinskými vládnymi silami a proruskými separatistami na východe Ukrajiny.



"Minská dohoda je v tejto chvíli to jediné, čo máme, aby sme sa mohli posunúť ďalej v rokovaniach a možnostiach vyriešenia týchto problémov. Keď nemáme nič iné, som proti tomu, aby sme nevyužili niečo, čo by ešte stále mohlo predstavovať nejakú nádej," povedala ma margo konfliktu na východe Ukrajiny Merkelová.