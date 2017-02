Pellegrini chce podporiť tretí sektor sumou 250-tisíc eur

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vypísal špeciálnu výzvu pre tretí sektor. Na podporu neziskových organizácií by tak....

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) - Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vypísal špeciálnu výzvu pre tretí sektor. Na podporu neziskových organizácií by tak malo ísť 250 tisíc eur.



Projekt sa uskutoční v spolupráci so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom, ktorý bude hlavným koordinátorom za neziskový sektor a spolu s Komorou mimovládnych neziskových organizácií preberá gesciu nad výberom neziskových organizácií a expertov. Informoval o tom v stredu na brífingu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini..



Pellegrini zároveň avizuje, že transparentnosť v oblasti čerpania eurofondov by sa mala zvýšiť. Podpredseda vlády absolvoval pred pár dňami pracovné rokovanie so zástupcami nadácie Zastavme korupciu, z ktorého vzišlo niekoľko návrhov. Tie by chcel postupne implementovať do praxe.



Jedným z opatrení by malo byť náhodné prideľovanie hodnotiteľov pre jednotlivé výzvy. Zverejňovať by sa mali aj ich mená, aby každý kto mal projekt, či už úspešný alebo neúspešný, získal informáciu, kto tento jeho projekt hodnotil. "Zároveň sme sa dohodli na zvýšení kontrolných kapacít pre oblasť kontroly čerpania európskych fondov a bude navýšené personálne obsadenie na úrade vlády na odbore OLAF, ktorý práve robí kontrolu nad efektívnym využívaním štrukturálnych peňazí," povedal Pellegrini.



Podpredseda vlády tiež pripomenul, že v parlamente je aktuálne zákon, ktorý zakotvuje povinnú menšinu štátu v riadiacich výboroch jednotlivých operačných programov. "To znamená, priamo zákon garantuje, že práve ostatní partneri, vrátane tretieho sektora, budú mať povinnú väčšinu pri rozhodovaní a riadení jednotlivých operačných programov," doplnil Pellegrini.