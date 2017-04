Pearl Jam majú novinku, prerobili skladbu country speváčky Brandi Carlile

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Americká rocková kapela Pearl Jam zverejnila skladbu Again Today. Novinka je coververziou rovnomennej piesne country speváčky Brandi Carlile a bude sa nachádzať na albume Cover Stories: Brandi Carlile Celebrates 10 Years of the Story (An Album to Benefit War Child).Kompilácia sa dostane na trh 5. mája a bude obsahovať prerábky všetkých 14 piesní z albumu The Story, ktorý interpretka vydala v apríli 2007. Na štúdiovke sa okrem Pearl Jam podieľali aj Adele, Dolly Parton, Kris Kristofferson a ďalší..Bývalý prezident USA Barack Obama sa postaral o sprievodný text. Výťažok z predaja albumu poputuje na konto organizácie War Child, ktorá podporuje deti zasiahnuté vojnou.

pôsobia na hudobnej scéne od roku 1990. Doteraz predali na celom svete viac ako 60 miliónov kópií nahrávok, pričom komerčne najúspešnejší je ich debut Ten (1991) so skladbami Alive, Jeremy, Porch, Even Flow či Oceans. Na konte majú aj štúdiovky Vs. (1993), Vitalogy (1994), No Code (1996), Yield (1998), Binaural (2000), Riot Act (2002), Pearl Jam (2006), Backspacer (2009) a Lightning Bolt (2013). Medzi ich hity patria skladby Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town, Yellow Ledbetter, Better Man, Daughter, Last Kiss, I Am Mine, World Wide Suicide alebo The Fixer. Skupina vznikla počas rozmachu grungeu, no v súčasnosti ju charakterizujú ako osobitú rockovú či alternatívno-rockovú kapelu. Ich pôsobenie na scéne zrekapituloval režisér Cameron Crowe v dokumente Pearl Jam Twenty (2011).Informácie pochádzajú z webstránky pitchfork.com a archívu agentúry SITA., ,