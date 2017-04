Pčolinská žiada do škôlok logopéda, v školách rieši uniformy

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) – Poslankyňa NR SR za hnutie Sme rodina Adriana Pčolinská chce umožniť materským školám pôsobenie logopéda, ktorý bude zabezpečovať odstránenie dyslálie a ďalších porúch reči u detí. O jej návrhu novely školského zákona bude rozhodovať v prvom čítaní parlament na budúci týždeň.



Dyslália je strašiak .



„Na Slovensku čoraz viac detí trpí neschopnosťou používať správne jednotlivé hlásky alebo skupiny hlások v komunikácii. Dyslália patrí medzi najčastejšie poruchy schopnosti komunikovať. Znamená to, že dieťa niektoré hlásky vynecháva, zamieňa alebo zle vyslovuje,“ povedala pre agentúru SITA Pčolinská.



Táto porucha by sa podľa nej nemala podceňovať, môže byť totiž aj prvým príznakom vážnejšieho neurologického ochorenia alebo signalizovať poruchu sluchu alebo celkového vývinu. „Všeobecne by malo platiť, že ak je reč dieťaťa nezrozumiteľná a jeho výslovnosť je niečím nápadná, mal by ho vyšetriť logopéd a pracovať s ním. Preto navrhujem, aby bola dyslália zachytávaná a následne odstraňovaná už v materských školách,“ uviedla.



Uniformy má upraviť školský poriadok



Zároveň chce novelou zaviesť povinnosť pre riaditeľa školy alebo školského zariadenia po prerokovaní s rodičmi upraviť v školskom poriadku nosenie školských uniforiem. „V základných ale aj v stredných školách sa čoraz viac prejavujú sociálne rozdiely medzi žiakmi. S cieľom zotrieť sociálne rozdiely medzi spolužiakmi a naučiť ich obliekať sa vhodne a pekne, navrhujem zákonom ošetriť možnosť nosenia školskej rovnošaty - tzv. školskej uniformy,“ povedala s tým, že na Slovensku je len zopár škôl, ktoré zaviedli vlastné školské uniformy.



„Z ich reakcií vyplýva, že deti si školské uniformy pochvaľujú a veľmi rady ich nosia. Za najväčšiu výhodu školskej uniformy sa považuje to, že nevidno sociálne a statusové rozdiely medzi deťmi,“ zdôraznila Pčolinská. Preto hnutie Sme rodina navrhuje, aby riaditeľ školy alebo školského zariadenia mal povinnosť v školskom poriadku upraviť nosenie alebo nenosenie školských uniforiem. „Túto úpravu navrhujeme ponechať na rozhodnutí riaditeľa školy alebo školského zariadenia po prerokovaní so zástupcami školskej samosprávy,“ dodala Pčolinská.