Paul McCartney bude hosťovať na albume Ringa Starra

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) - Anglický hudobník Paul McCartney bude hosťovať na albume svojho niekdajšieho kolegu z už nefungujúcej kapely The Beatles Ringa Starra. Sedemdesiatšesťročný Starr zverejnil prostredníctvom sociálnej a mikroblogovcej siete Twitter spoločnú fotografiu muzikantov, ktorí sa stretli v štúdiu v nedeľu 19. februára.



"Ďakujem, že si prišiel a zahral si úžasne na basgitaru. Mám ťa rád človeče, láska a mier," napísal bubeník, ktorého zástupcovia americkému magazínu Billboard potvrdili, že 74-ročný McCartney nahrával party na Starrov chystaný album. V štúdiu boli s legendárnymi hudobníkmi aj Joe Walsh z už nefungujúcich Eagles či producent Bruce Sugar. .



vznikli v roku 1960 v Liverpoole a dodnes ich hudobní kritici považujú za jednu z najlepších a najvplyvnejších kapiel všetkých čias. Vo Veľkej Británii nahrali a vydali dvanásť štúdiových albumov. Kapela má na konte desať prestížnych cien Grammy, vrátane Grammy za celoživotný prínos.



Formácia získala aj Oscara, a to za skladbu Let It Be z rovnomenného dokumentárneho filmu z roku 1970. V roku 1988 The Beatles uviedli do Rocknrollovej siene slávy. Medzi najväčšie hity skupiny patria aj skladby ako napríklad Please Please Me, Love Me Do, Help!, Ticket to Ride, Yesterday, All You Need Is Love, Hey Jude, Come Together, A Hard Days Night alebo And I Love Her. Speváka a gitaristu Johna Lennona zavraždil v roku 1980 v New Yorku Mark David Chapman a gitarista George Harrison v roku 2001 podľahol rakovine. Paul McCartney a Ringo Starr sú stále hudobne aktívni.



Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.