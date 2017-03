Patxi Vila: Sagan je umelec na bicykli, niečo vymyslí

MILÁNO 17. marca (WebNoviny.sk) - Iba Slovensko a Nemecko budú mať dvojnásobné zastúpenie v zostave tímu Bora-Hansgrohe pre sobotňajšie preteky Miláno - San Remo, ktorými štartuje tohtoročná séria tzv. cyklistických monumentov, čiže piatich najprestížnejších jednodňových pretekov.





Tím pôjde na Sagana .



Osmičku nemeckého tímu okrem Petra a Juraja Saganovcov resp. Nemcov Marcusa Burghardta a Andreasa Schilligera tvoria Ír Sam Bennett, Poliak Maciej Bodnar, Lotyš Aleksejs Saramotins a Talian Cesare Benedetti. Dvojnásobný majster sveta Peter Sagan bude jednoznačným lídrom tímu a ostatní budú mať za úlohu doviesť ho pred finišom 291 km dlhej klasiky do takej pozície, aby mohol zaútočiť na celkové víťazstvo.



"Máme aj iných dobrých pretekárov, nielen Sagana. Okrem neho však nemáme ďalších takých, ktorí môžu pomýšľať na víťazstvo. Ak by sme mali k dispozícii taký silný tím ako Quick-Step Floors, mali by sme na výber, koho vybrať za lídra. Takto máme Petra Sagana a pôjdeme na neho," tlmočil myšlienky vedenia tímu Bora-Hansgrohe pred sobotňajšími pretekmi športový riaditeľ Patxi Vila na webe naszosie.pl.



Vila nechce podrobne prezrádzať taktiku pred prvou veľkou klasikou sezóny, ale jedna vec je podľa jeho slov jasná. "Musíme priblížiť Petra Sagana do koncovky pretekov čo najmenej unaveného. Potom to už bude len na ňom. Samozrejme, nesmieme dopustiť, aby niekto unikol v poslednom stúpaní pred cieľom a nebol pri tom náš pretekár," vysvetlil 41-ročný Španiel, bývalý člen tímov iBanesto.com či Lampre.



Umelec v akcii



Špecifickosť šprintérskej klasiky známej aj ako La Primavera spočíva v menej náročnom profile, čo znamená, že o víťazstvo sa môže reálne uchádzať širší okruh cyklistov ako zvyčajne na jednodňových podujatiach. Okrem špecialistov na klasiky treba sem zarátať aj všetkých šprintérskych lídrov jednotlivých tímov.



"Bude treba myslieť nie jeden, ale aj dva - tri kroky dopredu, ak nechceme zaostať na Poggiu. Dobrú pozíciu si bude treba utvoriť už na stúpaní Cipressa 20 km pred cieľom. V konečnom dôsledku to ale bude na Petrovi, pre aký spôsob jazdy sa rozhodne," uviedol Vila.



Na otázku prečo je Sagan momentálne najviac favorizovaným cyklistom pred veľkými jarnými klasikami, Vila odpovedal: "On nie je len cyklista, on je umelec na bicykli. Spôsob, akým vlani ovládol preteky Okolo Flámska, bol fantastický. V sobotu opäť uvidíme v akcii umelca a nechajme sa prekvapiť, čo sa mu podarí predviesť v San Reme." Stoôsme vydanie pretekov Miláno - San Remo (291 km) sa v sobotu 18. 3. začne o 10.10 h. Najlepší pretekári v cieli sa očakávajú približne o 17.15 h.