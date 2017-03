Patrik Eliáš ukončil bohatú hráčsku kariéru, bol diablom na pohľadanie

NEWARK 31. marca (WebNoviny.sk) - Vo veku 40 rokov oficiálne ukončil hráčsku kariéru český hokejový útočník Patrik Eliáš. Referuje o tom český portál iSport.cz. Posledný súťažný zápas odohral rodák z Třebíča ešte v sezóne 2015/2016 vo farbách klubu zámorskej NHL New Jersey Devils. Bolo to 9. apríla 2016.



Patrik Eliáš bol diablom na pohľadanie, veď od prvého kontaktu s kanadsko-americkou profiligou v sezóne 1995/1996 v nej nehral za iný klub. V NHL absolvoval dovedna 1240 zápasov základnej časti s bilanciou 408 gólov a 617 asistencií, v play-off pridal 162 štartov (45+80). .



V súťažných ročníkoch 1999/2000 a 2002/2003 sa podieľal na zisku Stanleyho pohára pre organizáciu Devils. Na reprezentačnej úrovni má v zbierke dvakrát bronz z MS a jeden zo ZOH v Turíne. Vedenie New Jersey v blízkej budúcnosti plánuje vyradiť z používania číslo 26, ktoré neodmysliteľne patrilo k Eliášovi.