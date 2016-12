Pätnásť percent Slovákov nikdy nepoužilo internet

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Najnovší prieskum Eurostatu ukázal, že 14 percent Európanov ešte nikdy nepoužilo internet. Na Slovensku je to 15 percent. Najviac, tretina obyvateľov, doteraz nepoužila internet v Bulharsku. Naopak v Dánsku a Luxembursku sú to len dve percentá ľudí. Agentúru SITA o tom informovala Zuzana Harvanová zo Zastúpenia Európskej komisie v SR.



Internetové návyky sa líšia aj medzi generáciami. Zatiaľ čo internet používa pravidelne 96 percent mladých ľudí od 16 do 24 rokov, v kategórii starších ľudí od 55 do 74 rokov je to len 57 percent ľudí. Z prieskumu tiež vyplýva, že takmer osem z 10 používateľov internetu v EÚ sa pripájalo v tomto roku cez mobilný telefón. Na Slovensku to bolo o niečo menej, 71 percent používateľov internetu. V tomto roku malo až 85 percent európskych domácností prístup k internetu z domu, na Slovensku to bolo 81 percent.



Za posledný rok poskytlo viac ako 70 percent používateľov internetu v EÚ online nejaký druh osobných informácií. Mnohí používatelia však robia rôzne opatrenia na kontrolu prístupu k týmto informáciám. Takmer polovica z nich (46 percent) odmietla povoliť používanie osobných informácií na reklamné účely a 40 percent z nich si nastavilo obmedzený prístup k ich profilu alebo obsahu na sociálnych sieťach. Okrem toho, 37 percent používateľov internetu číta vyhlásenia o ochrane osobných údajov pred poskytnutím osobných informácií a 31 percent obmedzuje prístup k ich geografickej polohe. Najpopulárnejšie činnosti na internete sú komunikácia elektronickou poštou a vyhľadávanie informácií o tovare a službách.