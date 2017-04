Pat na Najvyššom súde USA skončil, post sudcu dostal konzervatívec Gorsuch

Názorovo rozdelený americký Senát potvrdil v piatok post sudcu Najvyššieho súdu pre Neila Gorsucha. Konzervatívny sudca bol kandidátom republikánskeho....

WASHINGTON 7. apríla (WebNoviny.sk) - Názorovo rozdelený americký Senát potvrdil v piatok post sudcu Najvyššieho súdu pre Neila Gorsucha. Konzervatívny sudca bol kandidátom republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Plénum Senátu ho podporilo v pomere hlasov 54 k 45.



Gorsuch sa v súlade s ústavou a federálnymi zákonmi oficiálne ujme postu 113. sudcu Najvyššieho súdu po zložení dvoch prísah na slávnostných ceremoniáloch, ktoré by sa mali konať na pôde súdu a v Bielom dome v pondelok. Skladanie prísahy v Bielom dome bude verejným podujatím..





Gorsuch prekonal prvú prekážku k tomuto postu v pondelok, keď nomináciu tohto konzervatívneho právnika odsúhlasil právny výbor Senátu pomerom hlasov 11:9.



Zarytý odpor demokratov voči Gorsuchovi má korene ešte v čase pôsobenia bývalého prezidenta Baracka Obamu. Miesto v deväťčlennej porote vplyvného Najvyššieho súdu USA je neobsadené od smrti konzervatívneho sudcu Antonina Scaliu vo februári 2016, pretože republikáni odmietali vypočuť Obamom nominovaného kandidáta Merricka Garlanda a celú vec zámerne naťahovali až do novembrových volieb hlavy štátu.



Dosiaľ trval pat medzi štyrmi konzervatívnymi a štyrmi ľavicovo-liberálnymi sudcami Najvyššieho súdu. Demokrati sa obávali, že vymenovanie 49-ročného Gorsucha by zmenilo rovnováhu síl v dlhodobom horizonte v prospech konzervatívcov, keďže sudcovia sú menovaní na doživotie.



, ,