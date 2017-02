Pasienky zívali prázdnotou, Priskin využil Vittekovu pomoc

Zaujímavý priebeh mal duel 21. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy medzi Slovanom Bratislava a AS Trenčín, ktorý sa....

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - Zaujímavý priebeh mal duel 21. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy medzi Slovanom Bratislava a AS Trenčín, ktorý sa v sobotu hral na Pasienkoch. Hoci tribúny nevľúdneho štadióna už tradične zívali prázdnotou (organizátori tvrdili po zápase, že na ňom bolo 900 divákov, pozn.), hráči oboch mužstiev k svojim povinnostiam pristúpili veľmi zodpovedne.



Prvých desať minút boli aktívnejší hostia, ktorých hlavný tréner Martin Ševela v minulých sezónach naučil hrať otvorený a útočný futbal. Ich aktivita na chvíľu ustala v 13. minúte, keď Tamás Priskin tvrdou krížnou strelou testoval pohotovosť Igora Šemrinca v bráne Trenčína. Skúsený 29-ročný brankár si s jeho prízemnou strelou poradil. Krátky však bol na loptu z kopačky loptového kúzelníka Soumaha, ktorá v 19. minúte rozvlnila sieť za ním. .



Priskin hrdinom večera



Hostia však o desať minút vyrovnali a do šatne obe mužstvá odchádzali s rezultátom 1:1. Po zmene strán sa futbal na Pasienkoch musel páčiť. Hoci sa hralo na ťažkom teréne, s gólovým korením sa roztrhlo vrece. Postavou zápasu bol 30-ročný maďarský reprezentant v službách Slovana Tamás Priskin, ktorý troma gólmi zabezpečil belasým tri veľmi cenné body.



Najmä jeho tretí gól v 88. minúte potešil všetkých v tábore belasých, najviac asi bývalého reprezentanta v bránke domácich Jána Muchu, ktorý od Trenčanov dostal dva veľmi nešťastné góly. Už sa zdalo, že po vlastencovi španielskeho obrancu Vernona v 87. minúte, sa body budú deliť, keď Tamás Priskin o necelú minútu využil pomoc Róberta Vitteka a stanovil konečný rezultát tohto svižného futbalového predstavenia na 4:3.



"Tamás sa dostal do výbornej formy. Prajeme mu, aby mu vydržala čo najdlhšie. Robo prišiel na päť minút, pomohol, pohotovou hlavičkou prihral loptu Priskinovi priamo na nohu. Pomohol k víťazstvu 4:3," opísal zlomový moment brankár Ján Mucha a pokračoval: "Robo je veľká osobnosť slovenského futbalu, pre naše mužstvo je posilou. Sme radi, že sa vrátil. Zvykne sa hovoriť, že vek je iba číslo. V jeho prípade to platí úplne. Je skúseným hráčom do kabíny i na ihrisko."



Muchovi padol kameň z pliec



Brankár Mucha sa po zápase nebránil ani besede o dvoch smoliarskych góloch, ktoré mu počas duelu určite nepridali na nálade. Tú mu potom veľmi viditeľne zlepšil práve trojgólový Priskin. "To si neviete predstaviť, aký veľký kameň mi spadol z pliec, keď sme zvýšili na 4:3," reagoval Mucha na otázku agentúry SITA.



"Tento zápas sme chceli vyhrať, potrebovali sme tri body. Vedeli sme, že Trenčín je útočné mužstvo. ktoré ide za víťazstvom za každú cenu. Darilo sa mu vpredu. Mali však aj veľký kus šťastia, ktoré sa podpísalo pod ich dva góly. Hlavičku súpera som vyrazil na žrď, odtiaľ sa odrazila práve pred úplne voľného obrancu hostí, ktorý ju dokopol do brány. Tretí gól sa zasa odrazil od nášho de Marca. Už sa s tým nedalo nič robiť... Aj také góly padajú. Aj také smoliarske góly patria k futbalu. Preto som šťastný, že Tamás mal v tomto súboji svoj veľký deň. Jeho hetrik je odmenou pre nás všetkých, pre našich divákov, pre ľudí, ktorí nám držia palce," zdôraznil v útrobách bratislavských Pasienkov 34-ročný brankár Slovana Bratislava.