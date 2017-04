Parlament by sa mohol uznesením o zrušení Mečiarových amnestií zaoberať už v stredu

Milosť udelená prezidentom Kováčom

Za musí hlasovať najmenej 90 poslancov

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - O uznesení o zrušení amnestií bude parlament s najväčšou pravdepodobnosťou rokovať v stredu o 14:00.Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková po tom, ako v pondelok prezident Andrej Kiska podpísal novelu Ústavy SR, ktorá umožní zrušenie Mečiarových amnestií a milosti udelenej Michalovi Kováčovi ml., a tiež novelu zákona o ústavnom súde, ktorá na schválené zmeny ústavy nadväzuje.."Kancelária prezidenta musí najskôr doručiť podpísanú zmenu ústavy. Hneď, ako príde do parlamentu, začne proces zverejňovania v Zbierke zákonov. Veríme, už v utorok vyjde v Zbierke zákonov. Na základe toho zasadne poslanecké grémium, ktoré by malo rozhodnúť o zaradení nového bodu na súčasnú schôdzu parlamentu," uviedla Čižmáriková.Národná rada prijala uznesenie, ktorým ruší článok V a článok VI rozhodnutia predsedu vlády SR z 3. marca 1998 o amnestii, rozhodnutie predsedu vlády zo 7. júla 1998 o amnestii, rozhodnutie prezidenta SR v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997.V dôvodoch sa okrem iného uvádza, že slovenskú spoločnosť dlhodobo znepokojujú amnestie predsedu vlády Vladimíra Mečiara, vykonávajúceho niektoré právomoci prezidenta obsiahnuté v rozhodnutiach predsedu vlády o amnestiách, a tiež aj udelená milosť prezidentom Michalom Kováčom zo dňa 12. decembra 1997.Uznesenie vychádza z presvedčenia, že neoddeliteľnou súčasťou právneho štátu je rešpektovanie základných práv a slobôd, rešpektujúc princíp, že amnestiu nemožno udeliť predstaviteľom štátnej moci, osobám, ktoré konajú v ich mene alebo v súčinnosti s nimi, a blízkym predstaviteľom štátnej moci.Taktiež berie do úvahy Deklaráciu o ochrane všetkých osôb pred núteným zmiznutím, Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím. Odvoláva sa aj na sľub prezidenta, ktorého súčasťou je záväzok vykonávať svoje povinnosti v záujme občanov a zachovávať a obhajovať ústavu a ostatné zákony.Po tom, ako zmena ústavy bude zverejnená v Zbierke zákonov, musí 30 poslancov predložiť do parlamentu návrh uznesenia na zrušenie Mečiarových amnestií. S návrhom musí súhlasiť najmenej 90 zákonodarcov. Ak bude takéto uznesenie prijaté, bude ho môcť posúdiť ústavný súd.„Po skoro dvadsiatich rokoch sa pôsobenie nemorálnych Mečiarových amnestií blíži ku koncu. Chcel by som oceniť všetkých tých, ktorí za tým stoja. Chcel by som oceniť poslancov národnej rady, že sa napriek rôznym nezhodám na záver všetci stotožnili s tým, že skutočne treba zmeniť ústavu a ústavný zákon podpísali. Chcem ale oceniť aj veľkú podporu verejnosti, odborníkov, všetkých tých, ktorí stáli za tým, že sa vyvinul celospoločenský tlak,“ povedal prezident Kiska .

Poslanci NR SR schválili vo štvrtok 30. marca vládny návrh na zmenu ústavy, ktorý umožní zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara.



Za vládny návrh hlasovalo zo 146 poslancov 124 zákonodarcov. Návrh z prítomných vládnych poslancov nepodporil len podpredseda SNS Anton Hrnko. Za návrh hlasovali všetci poslanci hnutia OĽaNO-NOVA, hnutia Sme rodina a tiež väčšina poslancov SaS a nezaradených.



Podľa schváleného návrhu zrušenie amnestií či milosti udelených prezidentom SR musí do 60 dní posúdiť Ústavný súd SR. Ten rozhodnutie parlamentu môže potvrdiť, alebo ho zruší. Ak však ústavný súd neprijme v stanovenej lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné.

