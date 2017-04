Parížsky strelec mal pravdepodobne psychické problémy, hovorí jeho právnik

PARÍŽ 22. apríla (WebNoviny.sk) - Bývalý právnik zabitého útočníka na bulvári Champs-Élysées v Paríži vyhlásil, že jeho klient mal pravdepodobne psychické problémy, na ktoré sa mu nedostávalo adekvátnej pomoci.



Právnik Jean-Laurent Panier v piatok pre televíziu BFM opísal útočníka Karima Cheurfiho ako "extrémne izolovaného" človeka, ktorý prešiel väzbou takmer nepovšimnutý..





Parížsky prokurátor Francois Molins uviedol, že Cheurfi mal vo štvrtok pri sebe rukou písaný odkaz obhajujúci extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS), keď spustil streľbu do policajtov. Panier však povedal, že Cheurfi nikdy nehovoril o náboženstve a že ich "konverzácia sa týkala výlučne toho, ako vypĺňa svoj každodenný život videohrami".



Prokurátor pre boj proti terorizmu Molins v piatok informoval, že odkaz očividne vypadol útočníkovi Karimovi Cheurfimu z vrecka a že vychvaľoval IS. V aute útočníka našli ďalšie kusy papiera, na ktorých sa nachádzali adresy rôznych policajných staníc.





Tento 39-ročný útočník, ktorý sa narodil na severnom predmestí Paríža, mal už záznamy v registri trestov, predovšetkým pokus o vraždu dvoch policajtov v roku 2001. Celkovo strávil vo väzení 13 rokov za trestné činy nesúvisiace s terorizmom.



Islamský štát sa prihlásil k štvrtkovému útoku na známej parížskej triede Champs-Élysées, pri ktorom bol zastrelený policajt. Cheurfiho zastrelili iní policajti, keď reagovali na jeho paľbu. Pri útoku, ktorý sa odohral necelých 72 hodín pred prvým kolom prezidentských volieb, utrpeli zranenia aj ďalší dvaja policajti a nemecká turistka.