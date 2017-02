Paríž na 3 spôsoby: ktorý zájazd si vyberiete

Foto: Cestovná kancelária DAKA

Foto: Cestovná kancelária DAKA

Paríž je nádherné romantické mesto, o tom niet pochýb. Nachádza sa tu totiž množstvo romantických zákutí, v ktorých sa so svojou polovičkou môžete schovať. Veľa možností je tu však aj vtedy, ak cestujete so svojimi ratolesťami. Taký Disneyland predsa nikdy neomrzí. V dnešnom článku sme pre vás vybrali 3 spôsoby, ako prežiť čo najkrajšie dni v Paríži a domov si z neho odniesť iba to najlepšie. Poďte sa s nami na nich pozrieť a vychutnajte si dovolenku plnú zážitkov! Tieto zájazdy majú spoločné jedno: získať ich môžete vďaka cestovnejAk chcete z Paríža vidieť čo najviac, spoľahnite sa na tento 5-dňový zájazd . Čakajú na vás všemožné parížske uličky. Najstaršia časť mesta, väznica Consiergerie, Sainte chapelle (), Justičný palác, katedrálu Notre Dame, mestskú radnicu, kráľovský zámok... Je toho naozaj veľa, čo môžete v priebehu 5 dní vidieť. V rámci výletu navštívite aj Versailles, v ktorej budete mať možnosť individuálnej prehliadky tohto kráľovského skvostu. Ten je považovaný za absolútny vrchol európskej zámockej architektúry.Vaše nohy sa naozaj nachodia! Na pláne je totiž ešte prehliadka krásnej umeleckej štvrti. Tu je dominantou chrám. Pozriete si aj, azda najznámejší kabaret, ktorého meno poznajú snáď každý. Ak by ste boli zvedaví na tunel, v ktorom zahynula princezná Diana,, pozriete sa aj sem. Deň zakončíte romantickou plavbou po nádhernej hladine rieky Seina. Cestovať budete luxusným autobusom a ubytovaní budete v krásnom hoteli. To všetko iba za 159 €!, aký nájdete aj v predošlom zájazde, vás čaká aj tu. Rozdielom je 4. deň, kedy vás čaká naozaj more zábavy. Navštívite jeden z najlepších zábavných parkov nielen v Európe, ale dokonca na celom svete. U. Je to miesto, kde všetky rozprávky, ktoré vašim deťom čítate, ožijú a naberú reálny rozmer.Zabavia sa tu však aj staršie deti a dokonca aj vy – stačí sa naplno uvoľniť a nechať sa vtiahnuť do víru odpočinkového vypnutia! Vaša cesta vám ubehne naozaj rýchlo, a to vďaka preprave luxusným autobusomPotom máme v dnešnom článku zájazd aj pre vás. Čakajú vás pritom 4 dni priam natlačené zážitkami . Keďže vaše lietadlo cestou do Paríža vyráža skoro ráno a naspäť do Viedne prilieta až večer, štyri dni v Paríži budú naozaj celé štyri dni. Aj tento zájazd, ktorá patrí k renomovaným slovenským "cestovkám". S Parížom má naozaj bohaté skúsenosti, o čom svedčia aj stovky spokojných zákazníkov z celého Slovenska. Výlet je pritom k dispozícii iba za 399 €.nepochybne je, ponúka nespočetné množstvo historických, ale aj kultúrnych pamiatok. Bonusom je tu priam očarujúca atmosféra, ktorá bude vplývať na každú vašu bunku (samozrejme, pozitívne). Aj počas tohto krásneho a optimistického výletu navštívite tie najväčšie nádhery, aké Paríž ponúka. Svetoznáme múzeum Louvre, kde si všetky vystavené exponáty budete môcť individuálne prezrieť.a prehliadka Dómu, v ktorom sa nachádza aj hrob Napoleona I. a jeho syna Orlíka. A čo potom? Cez most Alexandra III. sa dostanete až na slávnu a drahú triedu, ktorej názov naozaj pozná každý: Champs Elysées. Nasledujú ďalšie pamiatky, ktoré spoznáte naozaj dokonalo.