Para zverejnila videoklip ku skladbe Žiadne slová, iba činy

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská skupina Para zverejnila videoklip k piesni Žiadne slová, iba činy."Je to burcujúca skladba. Nereagovali sme však na nič konkrétne, ale boli by sme radi, ak by sa ľudia trochu uvedomili. Sami sebe hovoríme, aby sme neboli negativistickí. Je to jednoduché - ľudia, zobuďte sa," povedal spevák Lasky v rozhovore pre portál Aktuality.sk. "Nešlo nám o obrovskú angažovanosť, ale náš životný pocit a únava zo spoločenskej reality tam je," dodal basgitarista Matúš Vallo..Skladba Žiadne slová iba činy je súčasťou dvojsinglovej platne, ktorá obsahuje aj pieseň Linda. Na videoklipe pracoval tím na čele s režisérom Viktorom Cickom. O strih sa postaral Matej Starkov. Kapela v súčasnosti pracuje na siedmom štúdiovom albume.Para pôsobí na hudobnej scéne od roku 1995 a na konte má albumy Veci začnú fungovať (2000), 1234 (2001), Brutálna zostava (2004), Para (2007), Povstanie (2010) a Menšina (2012). Medzi ich známe skladby patria napríklad Abstinent, Matamatomatahari, Otec, Keď ťa stretnem, Prezident, Zatancuj, Prví poslední, Brutálna zostava či Kruhy do vody.Informácie pochádzajú od PR manažéra Alexandra Čerevku a z archívu agentúry SITA.