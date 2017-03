Pápež vyzýva: Venujte Biblii toľko času, koľko venujete mobilom

VATIKÁN 5. marca (WebNoviny.sk) - Pápež František vyzval v nedeľu veriacich, aby sa rovnako často radili s Bibliou, ako konzultujú veci s mobilným telefónom prostredníctvom esemesiek. Píše o tom agentúra AP.



Po pravidelnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána oslovil František ľudí zhromaždených na preplnenom Námestí sv. Petra v Ríme so želaním, aby Biblia zaujala v ich každodennom živote to isté miesto ako mobil..



"Čo by sa stalo, keby sme sa v prípade, že si ju zabudneme, po ňu vrátili, keby sme ju otvorili denne i viackrát, keby sme čítali Boží odkaz obsiahnutý v Biblii rovnakým spôsobom, ako si čítame odkazy v mobilných telefónoch?" spýtal sa pápež.



František však s veriacimi takisto často komunikuje prostredníctvom novodobých technických výdobytkov, a to pravidelne najmä cez sociálnu sieť Twitter.