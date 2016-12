Pápež vyzval svetových lídrov, aby sa viac venoval mládeži

VATIKÁN 31. decembra (WebNoviny.sk) - Pápež František v dnešnom koncoročnom posolstve vyzval svetových lídrov, aby sa viac venovali problému nezamestnanosti mladých ľudí. Vyhlásil, že mladá generácia sa utápa v beznádeji a migrácii.



Pápež František (80) v rámci svojho posledného tohtoročného verejného vystúpenia, a to na večernej bohoslužbe v Bazilike svätého Petra, uviedol, že dvere musia byť mladým ľuďom otvorené, "aby mohli snívať a bojovať za svoje sny".



"Predurčili sme našich mladých ľudí k tomu, že nemajú žiadne miesto v spoločnosti, pretože sme ich pomaly vytlačili na okraj verejného života," uviedol pápež.



Podľa neho má svet voči mladým ľuďom "dlh", pretože boli zbavení "dôstojnej a skutočnej práce", ktorá by im umožnila začleniť sa do spoločnosti. Namiesto toho ich svet predurčil na "klopanie na dvere, ktoré väčšinou zostávajú zatvorené", dodal pápež František.