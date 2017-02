Pápež rozhodol, Slovensko bude mať nového blahoslaveného

Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svätý Otec František prijal v pondelok dopoludnia na osobnej audiencii prefekta Kongregácie pre....

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) – Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svätý Otec František prijal v pondelok dopoludnia na osobnej audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata a schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana, saleziána kňaza, ktorý sa narodil vo Vajnoroch 4. januára 1915 a tam aj zomrel na následky mučenia a väzenia 8. januára 1969.



Agentúru SITA o tom informoval hovorca saleziánov Rastislav Hamráček. Tento dekrét podľa neho umožňuje, aby bol salezián kňaz Titus Zeman vyhlásený za blahoslaveného. Pre Slovensko to znamená, že bude mať ďalšieho svätca, prvého rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka z čias totalitného komunistického režimu..



"Je to pre nás všetkých obrovský dar, že bude vyzdvihnutý na slávu oltára spolubrat, ktorý vyšiel spomedzi nás, obetoval svoj život, aby sprevádzal mladých bratov v ich povolaní. Súčasne reprezentuje množstvo ďalších veriacich v našej krajine, ktorí pre svoju vieru a z lásky k dušiam boli ochotní podstúpiť mnohé riziká a obety v dobe komunizmu. Pre nás bude inšpiráciou, ako čeliť výzvam v našej dobe, ako svedčiť o Kristovi až do krajnosti a pomáhať mladým dôjsť k pravej slobode," vyjadril svoje stanovisko k udalosti provinciál slovenských saleziánov Jozef Ižold.



Zvolenský vyjadril radosť a vďačnosť z rozhodnutia pápeža



Ten upozornil, že Zeman pomohol 21 bratom prísť ku kňazstvu. Boli medzi nimi napríklad známy biblista Jozef Heriban, básnik Gorazd Zvonický či misionár v Japonsku Ľudovít Sucháň. Traja z nich ešte žijú. Spolu so Zemanom bolo odsúdených 20 osôb, medzi nimi napríklad Anton Srholec.



"Boli odsúdení spolu na 308 rokov väzenia. Titus Zeman priniesol odvážne svedectvo viery," zdôraznil Ižold, podľa ktorého Zeman pomáhal prechádzať mladým spolubratom z neslobody do slobody. "Aj dnes nás jeho svedectvo môže povzbudiť, aby sme sa nebáli pomáhať mladým hľadať cesty k slobode," zdôraznil.



Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský vyjadril veľkú radosť a vďačnosť z rozhodnutia pápeža Františka. "Je to dar pre Vajnory, Bratislavu, arcidiecézu, celé Slovensko. Jeho životný príbeh sa tým stáva ešte silnejším. Pápež rozhodnutím ho dal za príklad viery a vernosti katolíckej cirkvi. Ďakujeme Bohu a pápežovi Františkovi. Budeme už len očakávať chvíľu, kedy sa blahorečenie uskutoční," uviedol Zvolenský.



Zeman potrebuje jeden zázrak



Podľa vicepostulátora procesu blahorečenia Jozefa Slivoňa po blahorečení sa mení modlitba za blahorečenie Titusa Zemana na modlitbu za svätorečenie. Ako povedal na tlačovej besede, na to, aby bol Zeman vyhlásený za svätého, musel by sa stať na jeho príhovor aspoň jeden zázrak.



Zatiaľ sa na príhovor Zemana podľa Slivoňa stalo päť mimoriadnych uzdravení, ale tie sa nemôžu počítať v procese svätorečenia, pretože sa stali ešte pred ukončením blahorečenia. Takýto zázrak musia preskúmať a potvrdiť traja lekári, následne o ňom rozhodne cirkevný tribunál. Ako svätý by sa podľa Slivoňa mohol stať Zeman patrónom nových duchovných povolaní a povolaní ku kresťanskej rodine a tiež vernosti v povolaní.



Podľa hovorcu saleziánov Rastislava Hamráčka blahorečenia Zemana by sa mohlo konať na jeseň a pravdepodobne v Bratislave, pretože Zeman pochádzal i zomrel v bratislavských Vajnoroch.



Salezián kňaz sa narodil v Bratislave-Vajnoroch 4. januára 1915. Ako 25-ročný sa stal saleziánskym kňazom a pôsobil ako kaplán, školský radca a profesor chémie. Po tom, ako komunistický režim 13. apríla 1950 zrušil mužské kláštory, Zeman zorganizoval a viedol tri ilegálne prechody do Talianska. Pri nich sprevádzal najmä mladých saleziánov bohoslovcov, aby tam mohli doštudovať a stať sa kňazmi. Tretí prechod 9. apríla 1951 sa pre rozvodnenú rieku Moravu nevydaril. Zeman aj ďalší účastníci výpravy boli zatknutí a následne vypočúvaní. T



itus bol pri výsluchoch kruto mučený a napokon odsúdený na 25 rokov väzenia. Po 13 rokoch väzenia ho v roku 1964 podmienečne prepustili. O päť rokov na následky mučenia a väznenia zomrel v Bratislave, 8. januára 1969. Už pri jeho pohrebe sa hovorilo o ňom ako o mučeníkovi. Jeho život a mučeníctvo bolo preskúmané počas diecéznej fázy procesu jeho blahorečenia v Bratislave v rokoch 2010 až 2012, následne všetky materiály putovali do Vatikánu, kde sa teraz ukončila aj rímska fáza procesu blahorečenia. V roku 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne za nevinného.



sú rehoľa v Katolíckej cirkvi, pokračovatelia diela, ktoré založil turínsky kňaz svätý Ján Bosco (1815 – 1888). Venoval sa predovšetkým výchove chudobnej mládeže a založil k tomu aj viaceré združenia a dve rehole. Saleziáni sú na Slovensku prítomní od roku 1924, pôsobia v 19 mestách Slovenska, majú tiež dve komunity v Rusku a jednu v Azerbajdžane, a na východnom Slovensku sa dlhodobo venujú aj práci s Rómami v Bardejove – Poštárke a na sídlisku Luník IX v Košiciach.