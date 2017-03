Pápež pripustil, že kňazmi by sa mohli stať i starší ženatí muži

VATIKÁN 12. marca (WebNoviny.sk) - Pápež František vyhlásil, že je ochotný uvažovať o tom, aby v odľahlých oblastiach mohli byť starší ženatí muži vysväcovaní za kňazov. Vylúčil však možnosť dobrovoľnosti kňazského celibátu ako riešenie nedostatku duchovných, informovala agentúra Reuters.



Kritická situácia podnietila niekoľkých pokrokových cirkevných hodnostárov k výzve na ukončenie starodávnej tradície celibátu v katolíckej cirkvi. Takýto krok by predstavoval revolučnú zmenu, hoci by sa zrejme stretol s odporom konzervatívcov..





Reformátori však už dlhodobo navrhujú, aby Vatikán zaviedol kňazskú vysviacku ženatých mužov, ktorí sú starší a majú dospelé deti. Pápež v rozhovore pre týždenník Die Zeit uviedol, že takáto možnosť pripadá do úvahy.



Oslabenie štatútu celibátu však František odmieta. "Dobrovoľný celibát sa v tomto kontexte spomína často, najmä v oblastiach, kde je nedostatok duchovných. Nie je to však riešenie," zdôraznil pápež. Katolícka cirkev vníma celibát ako cnosť, ktorá umožňuje kňazom venovať celý svoj život službe Bohu.



