Pápež obhajoval prirovnanie utečeneckých zariadení ku koncentračným táborom

RÍM 30. apríla (Webnoviny.sk) - Pápež František v nedeľu trval na svojej nedávnej kritike preplnených zariadení pre utečencov, v ktorej ich prirovnal ku koncentračným táborov."Nebol to lapsus linguae (prerieknutie). Existujú utečenecké tábory, ktoré sú skutočne koncentračnými tábormi," povedal na tlačovej konferencii po svojom návrate z dvojdňovej návštevy Egypta. Pápež zdôraznil, že v týchto táboroch je zatvorených veľa ľudí, ktorí nemôžu nič robiť. Pápež 22. apríla počas špeciálnej bohoslužby na ostrove Tiber v Ríme konštatoval, že "mnohé utečenecké tábory sú v dôsledku preplnenosti ako koncentračné tábory".. Niektoré židovské organizácie kritizovali pápeža za prirovnanie ku koncentračným táborom, pod ktorými si väčšina Európanov predstaví vojnové nacistické koncentračné tábory. Okrem nacistov však koncentračné tábory zriaďovali aj Briti, ktorí v nich v rokoch 1900-1902 počas búrskej vojny internovali zajatcov a rodiny nepriateľských bojovníkov a Spojené štáty zasa zriaďovali tzv. relokačné centrá, často v púšťach alebo močariskách, v ktorých po japonskom bombardovaní Pearl Harboru umiestnili japonských usadlíkov, pripomenula tlačová agentúra DPA.

