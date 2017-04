Pápež na Krížovej poprosil Boha o odpustenie za škandály v cirkvi a tiež za hanbu ľudstva

RÍM 15. apríla (WebNoviny.sk) - Pápež František počas veľkopiatkovej Krížovej cesty v rímskom Koloseu poprosil Boha o odpustenie za škandály v katolíckej cirkvi a tiež za "hanbu" ľudstva, akou je podľa neho zvykanie si na každodenné výjavy bombardovania miest či topiacich sa migrantov.



Na tradičnej Krížovej ceste v rímskom Koloseu sa zúčastnilo približne 20 000 pútnikov a veriacich, uviedla agentúra Reuters. Pobožnosť sprevádzali pre nedávne teroristické útoky v Európe mimoriadne prísne bezpečnostné opatrenia. V oblasti hliadkovalo približne 3000 policajtov a zatvorená bola aj neďaleká zástavka metra.





Zamyslenia k tohoročným štrnástim zastaveniam Via Crucis pripravila profesorka Anne-Marie Pelletierová, ktorá dlhé roky vyučovala v Paríži hermeneutiku a biblickú exegézu a v roku 2014 dostala Ratzingerovu cenu.



Medzi účastníkmi, ktorí na čele pobožnosti niesli drevený kríž, boli katolícki duchovní ale aj laici, pochádzajúcich okrem iného z Egypta, Portugalska či Kolumbie, čo sú krajiny, ktoré sa pápež chystá ešte v tomto roku navštíviť. Kríž však niesol napríklad aj vikár pre Rímsku diecézu - kardinál Agostino Vallini.



Modlitbu pápež sám napísal



Na záver zhruba dvojhodinovej pobožnosti prečítal pápež František modlitbu týkajúcu sa témy hanby a nádeje, ktorú aj sám napísal. V jej texte boli odkazy na škandály sexuálneho zneužívania maloletých katolíckou cirkvou.





Pápež v nej ďalej hovoril aj o hanbe, ktorú by podľa neho mali ľudia pociťovať v súvislosti s "každodenným prelievaním krvi nevinných žien, detí, migrantov" a tiež osudom tých, ktorí sú perzekvovaní pre svoju rasu, spoločenské postavenie či náboženské presvedčenie. Vyjadril však tiež nádej, že "dobro aj napriek zdanlivej porážke zvíťazí".



Večer na bude pápež sláviť prvú z dvoch veľkonočných omší veľkonočná vigília sa uskutoční v Bazilike sv. Petra. Na Veľkonočnú nedeľu František odslúži na Námestí sv. Petra slávnostnú bohoslužbu, zavŕšenú udelením požehnania "Urbi et orbi" - Mestu a svetu.



