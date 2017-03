Pápež František si vyslúžil titul Papa Pop, je na titulke magazínu Rolling Stone

Il nuovo numero di Rolling Stone

RÍM 9. marca (WebNoviny.sk) - Fotografiu na titulnej stránke nového vydania talianskej mutácie hudobného časopisu Rolling Stone a titul Papa Pop (Pápež popu) si vyslúžila hlava katolíckej cirkvi, pápež František.Stalo sa tak v súvislosti s pripravovanou návštevou argentínskeho pápeža v Miláne, kde by 25. marca chcel navštíviť väzenské zariadenie na okraji tejto severotalianskej metropoly. Magazín to popisuje ako historickú udalosť, pretože pápež tam vyzve mladých ľudí, aby povstali..Osemdesiatročný najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi figuruje na obálke časopisu, ktorý príde do predaja vo štvrtok, s pozdvihnutým palcom na žlto-ružovom pozadí.