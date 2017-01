Pápež František sa stretol s režisérom Martinom Scorsesem



Dlho očakávaný film oscarového režiséra Martina Scorseseho Mlčanie (Silence) vstúpi do slovenských kín 16. februára 2017. Historický veľkofilm hovorí o prenasledovaní kresťanov v Japonsku v 17. storočí.



Špeciálne premietanie filmu sa uskutočnilo už 29. novembra na pôde Pápežského východného inštitútu vo Vatikáne a zúčastnilo sa ho zhruba 300 jezuitov. Po projekcii prítomní kňazi diskutovali s režisérom.



Nasledujúci deň, 30. novembra, prijal pápež František režiséra Martina Scorseseho s jeho manželkou a dcérami na súkromnej audiencii, ktorá trvala asi štvrť hodiny. Slávny režisér daroval pápežovi japonský obraz Panny Márie zo 17. storočia.



Pôvodom taliansky režisér Scorsese sníval o natočení filmu Mlčanie už od roku 1989. Samotná práca na scenári a príprava filmu trvala niekoľko rokov. 23. decembra bola historická dráma Mlčanie uvedená vo vybraných kinách v USA. Kvalitu snímky, ktorá bude bojovať o nominácie na Oscara, potvrdzujú aj veľmi pozitívne zahraničné recenzie.



"Martin Scorsese natočil jeden z najväčších filmov svojej kariéry, ale tiež prešiel ohromujúcou premenou. Sledovať Mlčanie je ako ponoriť sa do duše jedného z veľkých umelcov našej doby."



Los Angeles Times



"Režisérov vysnený film, so skvelým Andrew Garfieldom a Adamom Driverom, má rovnakú naliehavosť ako Scorseseho ranné majstrovské diela." Newsweek



"Príbeh jezuitských kňazov, ktorí čelia v Japonsku prenasledovaniu, je jedným z duchovne najdojemnejších filmov režisérskeho majstra." Rolling Stone



"Náboženskou historickou drámou Mlčanie Martin Scorsese dokazuje, že dokáže rovnako majstrovsky rozprávať o mužoch viery, ako o gangstroch." USA Today







O filme



V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu so západným svetom. Kresťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania musia svoju vieru skrývať.



Dvaja portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferreiru (Liam Neeson), ktorý sa pravdepodobne zriekol viery.



Japonskí feudáli a vládnuci samuraji sú odhodlaní kresťanstvo vo svojej zemi úplne zničiť. Šíriť slovo Božie je kvalifikované ako jeden z najťažších zločinov. Kresťania sú prenasledovaní a brutálne mučení. Buď sa zrieknu svojej viery, alebo sú vystavení nekonečnej agónii a bolestivej smrti. Mladých mníchov čaká tá najťažšia skúška viery a vytrvalosti, na ktorú možno nie sú pripravení...



Historickú drámu Mlčanie natočil oscarový režisér Martin Scorsese (Skrytá identita, Vlk z Wall Street) podľa románu Mlčanie od japonského spisovateľa Šúsaku Endó. V hlavných úlohách sa predstaví talentovaný Andrew Garfield (Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu), Adam Driver (Star Wars: Sila sa prebúdza) a jeden z najváženejších hercov súčasnosti, Liam Neeson (Schindlerov zoznam, 96 hodín, Medzi náhrobnými kameňmi).