Paneuropa Kings po zápasoch v Prahe privítajú nováčika EUHL

Sezóna je po dlhšej zimnej prestávke opäť v plnom prúde a chalani z tímu Paneuropa Kings odohrávajú jeden zápas za druhým. Ich prvými súpermi....

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) - Sezóna je po dlhšej zimnej prestávke opäť v plnom prúde a chalani z tímu Paneuropa Kings odohrávajú jeden zápas za druhým. Ich prvými súpermi v roku 2017 boli družstvá z Prahy a chalani si tak vyrazili na výlet do Českej republiky. Priniesli si odtiaľ jedno víťazstvo a jednu prehru.



Výsledkom 5:3 sa im podarilo poraziť domáci tím Technika. Po prvej tretine tohto zápasu to pre Kráľov nevyzeralo ružovo, no v druhej časti sa im podarilo stav vyrovnať. Posledná tretina už celkom patrila hosťom z Bratislavy. .



Stretnutie sa nieslo v znamení mnohých vylúčení a ani počet striel na bránku nebol najmenší. Ako priznal tréner Technikov, v poslednej dobe sa im nedarilo organizovať spoločné tréningy a hráči tak neboli na seba zvyknutí, čo sa odrazilo aj v priebehu hry. Naopak chlapci z Kings sa pred výjazdom poriadne pripravovali a venovali sa intenzívnym tréningom.



Králi podľahli majstrovi 2:9



Deň na to nastúpili na ľad proti mužstvu z UK Praha. Štvrtkový zápas sa však hosťom až tak nevydaril a utrpeli debakel. Meranie síl s minuločným majstrom sa tak skončil za stavu neuveriteľných 2:9. Tento tím sa v tohtoročnej sezóne drží zatiaľ na treťom mieste, čím má pred Kráľmi výrazný náskok.



Pomaly ale isto sa blíži prvý tohtoročný zápas na domácom ľade v Bratislave. Na návštevu do hlavného mesta prídu Prešovčania. Ich univerzitný tím Unipo Warriors je nováčikom v Európskej univerzitnej hokejovej lige a bohužiaľ sa mu zatiaľ veľmi nedarí. Motivácia toto mužstvo ale ešte neopustila a stále má šancu prebojovať sa do play-off.



"Tešíme sa, že v lige pribudol aj tím z východného Slovenska. Diváci sa môžu tešiť na derby, aké kedysi zažívali pri zápasoch Slovana proti Košiciam. Momentálne sme po vypadnutí Slovana z KHL jediný aktívny tím, ktorý môžu diváci vidieť na hlavnej ploche Štadióna Ondreja Nepelu aj s celou výpravou. Ani tentoraz nebudú chýbať roztlieskavačky, multimediálna kocka, nové grafiky a neodmyslytelná atmosféra ktorú králi vedia pre diváka pripraviť. Bude to boj o PLAY-OFF,” vyjadril sa manažér Martin Bega.



Súťaž o lístky a tričká



V nedeľu 26. februára o 19,00 sa tak proti sebe prvýkrát v aktuálnej sezóne postavia Paneuropa Kings a Unipo Warriors.



Zápas sa odohrá na ľade Zimného štadióna Ondereja Nepelu a žiadny fanúšik, či už Bratislavčanov alebo Prešovčanov, by tu nemal chýbať, pretože tentoraz už začína ísť do tuhého. Králi na svojej dokonca vyhlásili súťaž o lístky na toto stretnutie a tričká s logom Paneuropa Kings.



Vstupenky sa tiež dajú zakúpiť online na stránke www.predpredaj.sk, alebo osobne pri vstupe v deň zápasu. No a ako najlepšie zakončiť chladný zimný víkend, než vychutnaním si zážitku z kvalitného hokeja? Prídite podporiť svoj obľúbený tím a užiť si akčný a napínavý večer. Bude sa na čo pozerať, a to nie len na dievčatá z Angels cheerleaders.