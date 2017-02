Pacientov čaká prevratná zmena, ste ochotní zaplatiť 30 eur

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) - K doplnkovým ordinačným hodinám, ktoré plánuje zaviesť Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, sa Slovenská lekárska komora (SLK) zatiaľ nevie jednoznačne vyjadriť. Ako vysvetlil minulý týždeň prezident SLK Marian Kollár, komora sa stretla so šéfom rezortu Tomášom Druckerom a vypočula si zámer projektu. Rada komory zaujme stanovisko, až keď bude známe paragrafové znenie zákona.



SLK zriadila pracovnú skupinu, ktorá bude v najbližšom období spolupracovať na ďalšom formovaní projektu, pretože podľa Kollára treba dotiahnuť detaily. "Je to niečo úplne nové, čo sa v zdravotníctve za posledných niekoľko rokov udialo a ide udiať. Je to niečo prevratné, keď lekár bude mať možnosť priamo byť platený pacientom mimo zdravotného poistenia. Takisto aj pacient dostane príležitosť alebo možnosť, ak bude chcieť, si priplatiť za zdravotnú starostlivosť priamo lekárovi," povedal Kollár..



Legislatívny materiál je prelomový



Legislatívny materiál je podľa prezidenta SLK závažný a prelomový. "Bude potrebné ďalej na ňom pracovať, bude potrebné dať ho nejakým spôsobom do formy, aby bol prijateľný pre všetky strany, pretože tu treba vidieť minimálne dva základné subjekty," povedal Kollár s tým, že ide na jednej strane o lekárov a na strane druhej o pacientov.



Rezort zdravotníctva informoval, že zavedie doplnkové ordinačné hodiny, ktoré sú naviac a mimo doterajších ordinačných hodín. Cieľom ministerstva je odstrániť neoprávnené vyberanie rôznych "kreatívnych" poplatkov a úhrad od pacientov, ktoré v solidárnom systéme deformujú princíp zásluhovosti. Ministerstvo chce úpravou vytvoriť legálnu možnosť pre pacienta rozhodnúť sa, že chce viac a za to mať možnosť a právo si zaplatiť - skutočný princíp zásluhovosti.



Budú môcť byť najskôr po 14. hodine



Minister zdravotníctva Tomáš Drucker však minulý týždeň na tlačovej konferencii upozornil, že lekár, ktorý chce mať aj doplnkové hodiny, musí najprv garantovať rozsah ordinačných hodín, ktoré sú plne hradené na základe verejného zdravotného poistenia. V prípade všeobecného praktického lekára ide o 35 hodín týždenne a u špecialistu je to 30 hodín týždenne. Doplnkové ordinačné hodiny budú môcť byť najskôr po 14. hodine.



Vyšetrenie v doplnkových ordinačných hodinách je dobrovoľné a vytvára možnosť, aby si pacient mohol "kúpiť" dodatočný čas lekára, ktorý si hradí sám. Predpísané lieky a ďalšie vyšetrenia (SVaLZ) aj v rámci doplnkových hodín budú hradené zdravotnou poisťovňou. "Doplnkové ordinačné hodiny sú naviac a neobmedzujú súčasný systém, tí, ktorí si chcú zaplatiť, tak môžu urobiť bez obmedzenia tých, ktorí nechcú," podotkol Drucker. Maximálna výška úhrady od pacienta pri jednej návšteve by mala byť v rozsahu 15 až 30 eur, avšak Drucker doplnil, že o tejto sume ešte rezort diskutuje s partnermi.



Pacienti budú môcť dostať termín najskôr do 12 hodín od objednania, najneskôr do 15 dní. Účinnosť doplnkových ordinačných hodín predpokladá ministerstvo od 1. januára budúceho roka.