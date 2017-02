Pacienti s diabetickou nohou sa čoskoro dočkajú nového lieku

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker pri nedávnej návšteve Kubánskej republiky diskutoval na expertnej úrovni aj o splatení kubánskeho dlhu....

BRATISLAVA 17. februára (WebNoviny.sk) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker pri nedávnej návšteve Kubánskej republiky diskutoval na expertnej úrovni aj o splatení kubánskeho dlhu voči Slovensku prostredníctvom lieku na liečbu diabetickej nohy. Ako informoval po tohtotýždňovom rokovaní vlády, prví pacienti by sa týmto liekom mohli liečiť v marci.



"Koncom roka sme uzatvorili tri zmluvy. Tieto zmluvy sú vo vyhradenom režime zo strany Kubánskej republiky. Môžem ale povedať, že liek sa nachádza od decembra na Slovensku," povedal minister. Podľa jeho slov sa čaká na troch odborníkov, ktorí majú skúsenosti s aplikáciou lieku. Prísť by mali v priebehu dvoch týždňov. .



Liek na diabetickú nohu nebol hlavným predmetom návštevy Kuby. "Predovšetkým sme diskutovali o vede a výskume. Toto nie je jediný liek, ktorý majú Kubánci vyvinutý. Všetky západné krajiny pomaly odkúpili patentové práva na inovatívne lieky, ktoré Kubánci vyvinuli," poznamenal Drucker.



"To, čo nás zaujíma, je spolupráca v oblasti vedy a výskumu. Či už ide o možnosti našich doktorandov a mladých výskumníkov pracovať v týchto centrách, ktoré sú na najvyššej svetovej úrovni, alebo týka sa to aj spoločnej vedy a výskumu u nás na Slovensku," doplnil.



Spomínaný liek na diabetickú nohu Slovensko deblokovalo. "Cena tohto lieku pre slovenského pacienta a pre slovenský zdravotnícky systém je nula, pretože sme ho deblokovali za dlh, ktorý Kubánska republika voči Slovensku mala. Ale zdravotná starostlivosť u týchto pacientov bude poskytovaná úplne obdobne ako bola, len sa bude aplikovať aj tento liek, čím dôjde k zásadnému zlepšeniu ošetrenia," uzavrel Drucker.