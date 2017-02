Pacient si bude mocť kúpiť dodatočný čas lekára

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Ministerstvo zdravotníctva chce zaviesť doplnkové ordinačné hodiny. Cieľom je odstrániť neoprávnené vyberanie rôznych kreatívnych poplatkov a úhrad od pacientov, ktoré v solidárnom systéme deformujú princíp zásluhovosti. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zavedie doplnkové ordinačné hodiny, ktoré sú naviac a mimo doterajších ordinačných hodín. Cieľom ministerstva je odstrániť neoprávnené vyberanie rôznych "kreatívnych" poplatkov a úhrad od pacientov, ktoré v solidárnom systéme deformujú princíp zásluhovosti. Rezort chce úpravou vytvoriť legálnu možnosť pre pacienta rozhodnúť sa, že chce viac a za to mať možnosť a právo si zaplatiť - skutočný princíp zásluhovosti.



Minister zdravotníctva Tomáš Drucker na tlačovej konferencii upozornil, že lekár, ktorý chce mať aj doplnkové hodiny, musí najprv garantovať rozsah ordinačných hodín, ktoré sú plne hradené na základe verejného zdravotného poistenia. V prípade všeobecného praktického lekára ide o 35 hodín týždenne a u špecialistu je to 30 hodín týždenne. Doplnkové ordinačné hodiny budú môcť byť najskôr po 14. hodine. .



Vyšetrenie v doplnkových ordinačných hodinách je dobrovoľné a vytvára možnosť, aby si pacient mohol "kúpiť" dodatočný čas lekára, ktorý si hradí sám. Predpísané lieky a ďalšie vyšetrenia (SVaLZ) aj v rámci doplnkových hodín budú hradené zdravotnou poisťovňou. "Doplnkové ordinačné hodiny sú naviac a neobmedzujú súčasný systém, tí, ktorí si chcú zaplatiť, tak môžu urobiť bez obmedzenia tých, ktorí nechcú," podotkol Drucker.



Okrem doplnkových ordinačných hodín, chce ministerstvo zaviesť zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí na požiadanie a za úhradu, avšak mimo ordinačných hodín. Maximálna výška úhrady od pacienta pri jednej návšteve by mala byť v rozsahu 15 až 30 eur, avšak Drucker doplnil, že o tejto sume ešte rezort diskutuje s partnermi.



Pacienti budú môcť dostať termín najskôr do 12 hodín od objednania, najneskôr do 15 dní. Účinnosť doplnkových ordinačných hodín predpokladá ministerstvo od 1. januára budúceho roka.