PRIESKUM IKEA: SLOVÁCI A ŽIVOT NA BALKÓNE



Slováci využívajú balkón na rôzne účely, jeden však u všetkých vedie – sušenie bielizne (87%). Balkón je tiež dokonalým miestom na oddych - 72% si tu s radosťou dopraje chvíľu odpočinku, napríklad pri šálke kávy.



Nedostatkom zelene v meste sa Slováci nedajú odradiť, práve naopak. Takmer dve tretiny (64%) balkón využívajú na mestské záhradníčenie - pestujú kvety na zútulnenie balkóna či bylinky, ktorými dochutia obľúbené pokrmy. .



Balkón môže navodiť skutočnú dovolenkovú atmosféru. Počas letných mesiacov sa 32% Slovákov na balkóne opaľuje a z toho 10% priznalo, že sa opaľujú nahí. Ak by mali viac súkromia, bolo by toto číslo asi vyššie. :)



Nie je nič neobvyklé, keď si sused nájde na balkóne spadnuté niečo, čo mu nepatrí. Takmer polovica Slovákov (49%) priznáva, že im najčastejšie k susedom spadnú štipce na bielizeň, v niektorých prípadoch (9%) je to ponožka, spodná či iná bielizeň.



Spadnutý štipec však nie je až taká nepríjemnosť, ako prášenie kobercov alebo bielizne – 36% opýtaných vadí, ak to robia susedia nad nimi. Necelej tretine (28%) prekáža, že ich balkón pravidelne „označkujú“ holuby alebo iné vtáky.



39% nie je spokojných s tým, ako vyzerá ich balkón. Trápi ich predovšetkým nedostatok súkromia (32%), pretože susedia všetko vidia a počujú. Štvrtinu (25%) trápi malý rozmer balkóna a s tým súvisiaci nedostatok miesta. Je im ľúto, že sa na balkón nezmestí všetko, po čom túžia a čo potrebujú na vytúžený oddych alebo praktické účely. 14% prekáža, že im na balkón prší a musia ho často umývať alebo zametať.



Len 20% si myslí, že je drahé zariaďovať si balkón tak, aby ho vedeli lepšie využívať a 9% chýba inšpirácia k tomu, ako si ho zariadiť krajšie a praktickejšie.



36% si plánuje svoj balkón skrášliť v horizonte šiestich mesiacov – chcú si kúpiť najmä dekorácie (26%) a novú podlahovú krytinu alebo koberec do exteriéru (22%).



Prieskum realizovala spoločnosť IKEA v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE v súvislosti so záujmom zistiť, ako trávia Slováci život na balkóne a akým spôsobom svoj balkón využívajú. Prieskum prebiehal online na reprezentatívnej vzorke 500 Slovákov.



