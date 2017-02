Pôrodné asistentky by mohli pomáhať matkám aj doma

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Predpôrodnú starostlivosť, ako aj starostlivosť po pôrode počas šestonedelia, hradená z verejného zdravotného poistenia, by po novom mohli poskytovať aj pôrodné asistentky v samostatnej praxi, a to aj v domácom prostredí matiek.



Ako informovala v pondelok europoslankyňa, rezort zdravotníctva podľa dokumentu pripravil návrh zmeny rozsahu praxe pôrodnej asistencie, ktorý je zameraný na skvalitnenie starostlivosti v prirodzenom sociálnom prostredí ženy, ako aj humanizáciu a zefektívnenie tejto starostlivosti. Zvýšiť by sa mala spokojnosť poistenkýň a umožní sa tiež rozvoj samostatnej praxe pôrodných asistentiek..



"Pri návrhu legislatívnych úprav, súvisiacich s rozšírením kompetencií pôrodných asistentiek, budeme presadzovať zmeny potrebné na realizáciu takejto starostlivosti v komunite," napísal Štefan Laššán v reakcii na podnet europoslankyne Jany Žitňanskej.



Europoslankyňa víta postoj ministerstva zdravotníctva. "Tri roky som sa snažila presvedčiť ministerstvo zdravotníctva, aby umožnilo pôrodným asistentkám v samostatnej praxi pripravovať budúce mamičky v ich prirodzenom sociálnom prostredí na pôrod. Súčasťou návrhu bola aj starostlivosť o mamičku po príchode z pôrodnice. Zdá sa, že môj návrh bol konečne vypočutý," dodala europoslankyňa Žitňanská.