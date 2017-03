Ozbrojený muž vylúpil štyri čerpacie stanice, neskôr sa zastrelil

BUDAPEŠŤ 16. marca (WebNoviny.sk) - Muž ozbrojený strelnou zbraňou vylúpil dnes neďaleko Budapešti štyri čerpacie stanice, na čo spôsobil so svojím vozidlom nehodu a nakoniec sa zastrelil. Podľa vyjadrenia polície nemenovaný občan Maďarska vypálil niekoľko výstrelov už počas prepadávania čerpacích staníc v skorých ranných hodinách, nikoho však nezranil.



Terčom lúpežných prepadnutí boli čerpacie stanice popri diaľnici M7, ktorá vedie z Budapešti smerom do Chorvátska. Páchateľ zbraňou ohrozoval pracovníkov, pričom strieľal do vzduchu, aby ich donútil k vydaniu peňazí z pokladnice..



Lupič opustil diaľnicu až pri meste Székesfehérvár, ktoré sa nachádza približne 60 kilometrov juhozápadne od Budapešti. Následne sa dostal na kruhovom objazde mimo vozovky a skončil s vozidlom v priekope, kde sa zastrelil.