Ozbrojený konflikt medzi USA a KĽDR nemôže mať víťaza, vyhlásil čínsky minister

Prípadný ozbrojený konflikt medzi Spojenými štátmi a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) nemôže mať víťaza, uviedol v piatok čínsky....

PEKING 14. apríla (WebNoviny.sk) - Prípadný ozbrojený konflikt medzi Spojenými štátmi a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) nemôže mať víťaza, uviedol v piatok čínsky minister zahraničných vecí Wang I na spoločnej tlačovej konferencii so svojím francúzskym náprotivkom Jeanom-Marcom Ayraultom.





"Keď skutočne vypukne vojna, výsledkom budú len veľké straty. Nikto sa nemôže stať jej víťazom," povedal Wang I a sľúbil, že Čína podporí akýkoľvek pokus o nadviazanie dialógu medzi Washingtonom a Pchjongjangom..



"Vyzývame všetky strany, aby prestali so vzájomnými provokáciami a hrozbami a nedopustili, aby sa situácia nenapraviteľne vymkla spod kontroly," dodal Wang I.





Napätie na Kórejskom polostrove sa zvýšilo v dôsledku rozvíjania raketového a jadrového programu KĽDR, s čím súvisia i doposiaľ najväčšie spoločné manévre USA a Južnej Kórey či vyslanie údernej skupiny amerických vojenských plavidiel do tohto regiónu.



Prezident Donald Trump a iní americkí predstavitelia opakovane vyzvali Čínu, aby využila svoje postavenie najväčšieho ekonomického partnera KĽDR a donútila Pchjongjang vzdať sa programu jadrových zbraní.



