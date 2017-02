Osoby s dvojitým občianstvom a správnym pasom pustia do USA

Ľudia s dvojitým občianstvom pochádzajúci z niektorej zo siedmich krajín s prevažne moslimským obyvateľstvom, na ktoré sa vzťahuje výnos....

WASHINGTON 31. januára (WebNoviny.sk) - Ľudia s dvojitým občianstvom pochádzajúci z niektorej zo siedmich krajín s prevažne moslimským obyvateľstvom, na ktoré sa vzťahuje výnos amerického prezidenta Donalda Trumpa, môžu naďalej cestovať do USA. Povedal to v utorok šéf amerického Úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP) Kevin McAleenan.



"Cestujúci budú posudzovaní na základe cestovného pasu, ktorý predložia," uviedol McAleenan. Dodal, že ak by do Spojených štátov cestoval napríklad britský občan, ktorý je zároveň občanom jednej zo zmienených krajín, vstup do USA mu bude povolený, ak úradom predloží britský pas..



Trump zaviedol minulý piatok 90-dňový zákaz vstupu do USA pre občanov siedmich krajín spájaných s islamským radikalizmom. Ide o Irak, Irán, Sýriu, Líbyu, Jemen, Somálsko a Sudán.



Na štyri mesiace zároveň pozastavil program prijímania utečencov, aby poskytol príslušným orgánom čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov i počtov prijímaných osôb. Americké úrady následne v súvislosti s dekrétom na letiskách zadržali či priamo z nich deportovali niekoľko stoviek ľudí.



Dekrét vyvolal tiež mnohé nejasnosti, napríklad aj v prípadoch cestovania osôb s dvojitým občianstvom, ktoré postupne objasňujú americké úrady.