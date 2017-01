Osobnosti Slovenska ocenili Krištáľovým krídlom

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) – Slovenské osobnosti pôsobiace v umení, vo vede, športe a v ďalších oblastiach dnes ocenili na slávnostnom vyhlásení cien 20. ročníka ocenenia Krištáľové krídlo.



Počas galavečera, ktorý v priamom prenose priniesol verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) na televíznej Jednotke udelili ceny v deviatich kategóriách, a to za: divadlo a audiovizuálne umenie, filantropiu, hospodárstvo, hudbu, medicínu a vedu, za publicistiku a literatúru, tiež v kategórii Rock Pop Jazz, za šport a za výtvarné umenie. .



Mimoriadne ceny pre Vargu a Glatza



Tradične už vopred boli známi nositelia Mimoriadnej ceny udeľovanej za celoživotné dielo. Tú si v tomto ročníku získali legendárny slovenský hudobník, člen kapely Prúdy, zakladateľ Collegium Musicum a spoluautor množstva hudobných projektov Marián Varga a generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia, filantrop a v minulosti päťnásobný majster sveta a dlhoročný reprezentant ČSSR a SR v parkúrovom skákaní Andrej Glatz.



Nositeľov Mimoriadnej ceny vybrala Veľká porota Krištáľového krídla zo všetkých platných zaslaných návrhov. Zaujímavosťou je, že Marián Varga oslavuje dnes 70. narodeniny a aj druhý laureát Mimoriadnej ceny Andrej Glatz oslávil krátko po udelení ceny 70 rokov.



Za filantropiu ocenili Krištáľovým krídlom za rok 2016 Ondreja Vrábla, 15-ročného autora tzv. Pinf hier, neziskového projektu pre deti s mentálnym postihnutím. V roku 2016 sa podarilo jeho didaktické počítačové hry dostať k veľkému počtu mentálne postihnutých detí v rôznych centrách. Vďaka dostupnosti v piatich jazykoch sa používajú už aj v zahraničí. Za šport získali cenu vodní slalomári, nositelia olympijského zlata z Ria de Janeiro 2016 bratranci Ladislav a Peter Škantárovci.



Laureátmi aj Timko, Škantárovci a Mauréry



Krištáľové krídlo 2016 si v kategórii publicistika a literatúra odniesol slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier za knihu Tajné dejiny bielej kaligrafie. V kategórii hospodárstvo získal ocenenie predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Štefan Máj.



Laureátom 20. ročníka ceny za hudbu sa stal slovenský husľový virtuóz Dalibor Karvay, ktorému vlani vyšiel album Tchaikovsky s nahrávkami diel Piotra Iľjiča Čajkovského. Cenu za Rock Pop Jazz získal spevák a zakladajúci člen hudobnej skupiny No Name Igor Timko.



Za medicínu a vedu ocenili Krištáľovým krídlom uznávaného onkológa, klinického lekára a vedca Michala Mega. Cenu za výtvarné umenie si odniesol výtvarník, umelecký sklár Palo Macho, ktorému vlani vyšla monografia a súbor katalógov tzv. Sklárske zošity. Krištáľové krídlo za rok 2016 v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie získala herečka Zuzana Mauréry za výkon vo filme režiséra Jana Hřebejka Učiteľka.



je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech. Ocenenie je udeľované od roku 1997 v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Za 20 rokov Krištáľového krídla bolo viac ako 600 nominovaných osobností a viac ako 120 porotcov rozhodlo o tom, že 202 z nominovaných sa stalo laureátmi ceny.



V rámci osláv 20. výročia pripravili organizátori Krištáľového krídla putovnú výstavu, ktorá prezentuje históriu oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska. Doteraz navštívila Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Štátne divadlo v Košiciach, Radnicu v Banskej Bystrici a Slovenské komorné divadlo v Martine. Výstava svoju púť zavŕši v Slovenskom národnom divadle, kde sa dá vidieť do 31. marca. Viac informácií možno nájsť na .