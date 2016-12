Oslavy v Bratislave oživí časomiera, zahrajú Cigánski diabli

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Silvestrovské oslavy v hlavnom meste SR Bratislave budú tento rok na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste. Novinkou bude aj svetelná časomiera na Námestí Ľudovíta Štúra, ktorá bude odrátavať záverečné sekundy starého roka, kým z lode na Dunaji odštartujú ohňostroj.



O programe na tlačovej konferencii na bratislavskom magistráte informovali primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal i staromestský starosta Radoslav Števčík. . Na hlavnom pódiu na Hviezdoslavovom námestí sa o zábavu bude starať hudba i moderátor, vystúpia i Cigánski diabli, diskotéka pod holým nebom bude do rána.



Počas silvestrovskej noci budú návštevníkom k dispozícii stánky s občerstvením. Fungovať bude aj klzisko, na ktorom sa bude dať korčuľovať do 01:00. Klzisko na Primaciálnom námestí môžu záujemcovia využívať do 19:00, potom námestie pre bezpečnosť uzavrú.



Vedenie mesta pripomína, že podľa najnovšieho všeobecne záväzného nariadenia o pyrotechnike, ktoré tento rok schválili bratislavskí mestskí poslanci, počas silvestrovskej noci zakazujú používanie voľne dostupnej pyrotechniky. Mestská polícia upozorňuje, že ľudia by pyrotechniku nemali používať len pre sankcie, ale hlavne pre ochranu zdravia seba a ostatných.



Pri vstupe na Hviezdoslavovo námestie budú policajti dohliadať na to, aby návštevníci do centrálnej zóny vstupovali bez sklenených fliaš i ostrých predmetov. Kontrolované vstupy budú na križovatke ulíc Laurinská a Rybárska (pri Čumilovi), na križovatke ulíc Mostová a Medená, ďalšia bude na Palackého ulici od Kúpeľnej ulice. Hliadky budú kontrolovať aj na Jesenského ulici vedľa Slovenského národného divadla, Gorkého ulici pri Poštovej banke.



Vstup do zóny bude aj na Hviezdoslavovom námestí od americkej ambasády po roh Strakovej ulice. Kontrolovať chcú aj to, či ľudia pri sebe majú pyrotechniku. Ako povedal primátor Ivo Nesrovnal, pre pondelkové útoky v Berlíne, keď do davu ľudí na vianočných trhoch vrazilo nákladné auto, komunikujú s ministerstvom vnútra a nie sú indície, ktoré by zhoršovali bezpečnostnú situáciu na Hviezdoslavovom námestí. V minulom roku stáli Bratislavu silvestrovské oslavy približne 50-tisíc eur, v tomto roku by to malo byť podľa Nesrovnala menej.



Pre silvestrovské oslavy posilnia v Bratislave aj mestskú hromadnú dopravu, premávka bude v sobotu 31. decembra podľa víkendových cestovných poriadkov. "Od 23:30 do každej mestskej časti posilnia autobusové a trolejbusové linky. Premávať budú v pätnásťminútových až tridsaťminútových intervaloch až do rána. V rovnakých intervaloch budú premávať aj električky N5, N8 a N10," spomenul na dnešnej tlačovej konferencii Zenon Mikle z Dopravného podniku Bratislava (DPB). Informácie o premávke spojov uverejnia na stránke DPB aj webovej stránke Bratislavy.



Pri vzniku výnimočnej situácie ako strata dieťaťa, osoby, prípadne vecí, môžu ľudia stratu nahlásiť moderátorovi, ktorý to vyhlási na pódiu. Dovtedy sa o o stratené deti postarajú v Primaciálnom paláci. Súčasne mesto vyzýva všetkých, ktorí sa chystajú oslavovať Silvester v meste, aby pred autom uprednostňovali mestskú hromadnú dopravu. Pre autá uzatvoria Vajanského nábrežie a Námestie Ľudovíta Štúra od 23:00, premávku opäť obnovia po 02:30 v nedeľu ráno.