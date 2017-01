Ošetrenie na pohotovosti bude drahšie, Drucker chystá zmeny

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Projekt Novej pohotovosti by malo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložiť do medzirezortného pripomienkového konania do týždňa a pol. Povedal to po stredajšom rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker.



"Pripravujeme koncept, ktorý zadefinuje pevnú sieť s možnosťou rozširovania o doplnkové siete. Bude na to veľké obstarávanie. Budú pravidlá o tom, v akom čase sa má pacient dostať z ambulantnej sféry do ústavnej pohotovostnej služby. To znamená, že pacient, ktorý potrebuje pohotovostnú ambulantnú službu, by nemal končiť na urgente v nemocnici," dodal Drucker.



Niektorí pacienti idú na pohotovosť neodôvodnene



Ministerstvo navrhuje pohotovosti, ktoré by mali slúžiť od 16. hodiny do 7. hodiny rána v pevnej sieti, počas víkendov 24 hodín nepretržite. "Tá 24-hodinová služba ani v súčasnosti nebola sama daná pohotovosťou. Pretože ambulantný lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť v rámci dňa počas ordinačných hodín a potom nastupovala Lekárska služba prvej pomoci," vysvetlil minister.



Drucker pripomenul, že často niektorí pacienti, ktorí by mali s ochorením skončiť u všeobecného praktického lekára, chodia na pohotovosť. "Na tento účel pohotovosť slúžiť nemá," dodal šéf rezortu. Ministerstvo preto plánuje upraviť poplatky za návštevu pohotovosti. V súčasnosti poplatok na urgentoch je 1,99 eura, ministerstvo predpokladá, že by to po novom mohlo byť minimálne päť eur, pri ambulantných pohotovostiach by to malo byť 2 až 3 eurá.



Povinnosť slúžiť do 22. hodiny



Na druhej strane rozšíriť by sa mohol okruh osôb, ktorým sa poplatok nebude uplatňovať. "To znamená, že ten, kto skutočne potreboval ísť na urgent, tak ten poplatok nebude platiť," uviedol Drucker. V súčasnosti od poplatku zákon oslobodzuje pacienta v prípade následnej hospitalizácie. "My hovoríme, že to môžu byť aj iné dôvody napríklad uloženie na expektačnom lôžku," poznamenal.



Rezort chce zákonom zmeniť povinnosť slúžiť do 22. hodiny. "Napriek tomu chceme, aby boli pohotovostné ordinačné hodiny dlhšie ako do 22. hodiny, bude to čisto na báze dobrovoľnosti. Chceme stanoviť minimálnu odmenu pre týchto slúžiacich lekárov," doplnil.