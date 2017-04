Osemnásť predĺžení v 1. kole play-off je nový rekord NHL

TORONTO 25. apríla (WebNoviny.sk) - Čo sa v úvodnom kole play-off hokejovej NHL tak trochu dalo očakávať, stalo sa napokon realitou.





Až 18 zápasov ôsmich sérií 1. kola vyraďovacej časti sa rozhodovalo v predĺžení, čo je nový rekord play-off najslávnejšej klubovej hokejovej súťaže na svete. Ten doterajší bol z roku 2013 so 17 predĺženiami. Pre porovnanie, vlani sa v 1. kole play-off NHL predlžovalo "len" sedemkrát..



Rekordný počet predĺžení zavŕšili tímy, ktoré sa dostali do "štvrtej či piatej tretiny" najčastejšie. V súboji Washingtonu s Torontom (4:2 na zápasy) sa zo šiestich zápasov predlžovalo päťkrát, v sérii Ottawy s Bostonom (4:2 na zápasy) to bolo štyrikrát. Informuje o tom oficiálny portál NHL.



