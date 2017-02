Osemfinále Ligy majstrov prinesie súboj brankárskych legiend

PORTO/SEVILLA 22. februára (WebNoviny.sk) - Do jarnej vyraďovacej fázy futbalovej Ligy majstrov vstúpia v stredu zvyšné dve dvojice osemfinalistov. V tradičnom čase o 20.45 h SEČ privíta FC Porto na svojej pôde Juventus Turín, v druhom stretnutí na seba natrafia FC Sevilla a Leicester City.



"Portskí draci" sa budú snažiť ukoristiť premiérový triumf v súbojoch s turínskou "starou dámou". Mužstvá sa v minulosti na európskej pohárovej scéne stretli dovedna trikrát. Juventus triumfoval dvakrát vrátane finále Pohára víťazov pohárov v roku 1984, jedno meranie síl sa skončilo remízou. Bývalý hráč Porta Nuno Capucho si myslí, že nadišiel čas, aby portugalský zástupca cez Turínčanov prenikol ďalej. .



"Porto je veľmi silné v defenzíve. Ak využije príležitosti, ktoré sa mu naskytnú, môže postúpiť do štvrťfinále. Pevne dúfam, že táto konfrontácia môže zvrátiť históriu zápasov s Juventusom na našu stranu. Prvé stretnutie bude veľmi dôležité. Spôsob hry, aký Porto produkuje, mu vždy prinesie nejaký gól a ak doma neinkasuje, odvetu v Taliansku by mohlo využiť vo svoj prospech," vyhlásil podľa portálu ojogo.pt niekdajší krídelník, ktorý prvý z dvoch reprezentačných gólov zaznamenal 5. júna 1999 v dueli so Slovenskom (1:0) v kvalifikácii o postup na ME 2000.



Porto ani Juventus v generálke nezaváhali



Duel na Estádio do Dragao púta pozornosť aj pre prítomnosť dvoch brankárskych legiend - Ikera Casillasa a Gianluigiho Buffona. "Čelíme súperovi, ktorý je dlhší čas na vysokej úrovni. Predstavil sa vo štvrťfinále, semifinále aj finále LM. Juventus je favorit, ale odhodlanie, túžba, úsilie a statočnosť niekedy dokážu prekonať individuálne schopnosti," vyhlásil 35-ročný Casillas pre oficiálnu stránku Európskej futbalovej únie (UEFA). Smerom k Buffonovi doplnil: "Mám šťastie, že som o tri roky mladší ako Gigi. Keď som v 14 rokoch začínal, vzhliadal som k nemu. Neskôr sme sa obaja futbalovo vyvíjali a mali sme podobné kariéry. Vyhrali sme veľa trofejí, často sme hrali proti sebe. Na celom svete ho považujú za jedného z najlepších gólmanov všetkých čias. Myslím si, že Taliansko už nebude mať takého brankára ako Buffon."



Obidve mužstvá v generálke na osemfinálovú bitku v domácich ligových súťažiach nezaváhali: Porto rozdrvilo Tondelu (4:0), Juventus si poradil s Palermom (4:1). Postupujúci z tejto dvojice sa predstaví vo štvrťfinále po dvoch rokoch. Juventus minulý rok vypadol v osemfinále s Bayernom Mníchov, Porto sa vlani zo základnej skupiny neprebojovalo medzi najlepšiu európsku šestnástku. "Súper je zvyknutý hrať zápasy na tejto úrovni. Na jeho štadióne sa nehrá ľahko. Je to kvalitný tím, v play-off dokonca vyradil taliansky AS Rím (1:1 doma, 3:0 vonku, pozn.). Na ihrisku musíme byť dostatočne vyvážení, opatrní, tvrdo ´makať´ a byť ochotní trpieť. Musíme si uvedomiť, že nepatríme k favoritom Ligy majstrov," povedal podľa portálu football-italia.net tréner "starej dámy" Massimiliano Allegri.



Leicester City účinkuje v osemfinále LM prvýkrát



"V Lige majstrov nie sú žiadne jednoduché zápasy. Máme však svoje ciele a ak ich chceme dosiahnuť, musíme zvládnuť výzvy ako je táto," povedal pre oficiálny klubový web marocký obranca "Juve" Medhi Benatia.



Aktéri druhého stredajšieho merania síl, FC Sevilla aj Leicester City, patria k účastníkom s najmenšími skúsenosťami z osemfinále LM. Andalúzania sa v tejto fáze predstavili dvakrát. V oboch prípadoch ako favorizované mužstvo vypadli: v sezóne 2007/2008 nestačili na Fenerbahce Istanbul, v ročníku 2009/2010 boli nad ich sily hráči CSKA Moskva.



Úradujúci anglický majster Leicester City účinkuje v osemfinále LM vôbec prvýkrát. Tím talianskeho trénera Claudia Ranieriho prešiel základnou G-skupinou síce pomerne suverénne, no inak nezažíva príliš vydarenú sezónu. V Premier League sa pohybuje tesne nad pásmom zostupu, s anglickým Ligovým pohárom sa rozlúčil už v 3. kole a minulú sobotu vypadol v osemfinále FA Cup-u s treťoligovým Millwallom. Pohárová Európa má však častokrát iné zákonitosti, a tak "líšky" chcú prekvapiť na sevillskom Štadióne Ramóna Sáncheza Pizjuána.



Kľúčové stretnutie v klubovej histórii Seville



"Bude to veľký zápas. V skupinovej fáze sme si počínali dobre. Čaká náš ťažký duel, Sevilla bola v ostatných rokoch fantastická, keď niekoľkokrát vyhrala Európsku ligu. Prvý zápas je vždy dôležitý. Povedzme to takto - nemali by sme prehrať. Ak sa nám podarí remizovať alebo dokonca vyhrať, pred odvetou to bude fantastický výsledok. Samozrejme, vieme, že to nebude ľahké, ale keď budeme dobre brániť a utvoríme si nejaké šance, mohlo by sa to podariť," vyhlásil pre klubovú televíziu Leicestru City nemecký brankár Ron-Robert Zieler.



Sevillčania pod vedením kouča Jorgeho Sampaoliho podávajú v aktuálnej sezóne stabilizované výkony a atakujú popredné priečky v La Lige. "V stredu to bude životný zápas, kľúčové stretnutie v klubovej histórii. Musíme si premyslieť, ako zvládnuť tento extrémne náročný večer a pred druhým duelom v Anglicku získať nejakú výhodu," povedal 56-ročný Argentínčan.



Odvetné stretnutia v Turíne a Leicestri sú na programe v utorok 14. marca.



FC Porto (Portug.) - Juventus Turín (Tal.), rozhoduje: Felix Brych (Nem.)



FC Sevilla (Šp.) - Leicester City (Angl.), rozhoduje: Clément Turpin (Fr.)