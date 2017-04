Orbán: Všetko sa točí okolo Sorosa, dáva obrovské peniaze na podporu nelegálnej migrácie

BUDAPEŠŤ 15. apríla (WebNoviny.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán obhajoval v sobotu kontroverznú vládnu novelu vysokoškolského zákona, ktorá ohrozuje ďalšie pôsobenie Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Maďarsku.



Zakladateľa CEU, amerického finančníka a liberálneho filantropa maďarského pôvodu Georgea Sorosa, pritom opätovne obvinil z podpory nelegálnej migrácie do Európy..





"Všetko sa to točí okolo Sorosa, ktorý - skrytý pred očami verejnosti a za pomoci svojich maďarských organizácií - dáva obrovské peniaze na podporu nelegálnej migrácie," tvrdil Orbán v sobotu publikovanom rozhovore pre provládny denník Magyar Idök.



Soros podľa premiéra financuje nespočetné lobistické organizácie, ktoré sa vydávajú za občianske združenia, a súčasťou jeho impériá sú aj vlastné médiá a univerzita. Maďarsko sa preto musí proti Sorosovmu vplyvu brániť, domnieva sa Orbán.



"Maďarská vláda je neustále vystavená tlaku a útokom a vo všetkých voľbách sa bojuje o to, či budeme mať parlament a vládu slúžiacu záujmom maďarského ľudu alebo záujmom zahraničia," domnieva sa Orbán.





Okrem už schválenej novely vysokoškolského zákona, ktorá zrejme znemožní ďalšie pôsobenie Sorosovej univerzity v Maďarsku, predložila Orbánova vláda aj návrh zákona o občianskych organizáciách. Na jeho základe by mali takéto organizácie povinne hlásiť úradom, že sú financované zo zahraničia.



Oba tieto návrhy vyvolali v Maďarsku sériu protivládnych demonštrácií. Podľa Orbána ide už o akúsi predohru ku kampani pred budúcoročnými parlamentnými voľbami v Maďarsku.



