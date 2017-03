Opoziční poslanci navrhujú flexibilné čerpanie rodičovského príspevku



BRATISLAVA 6. marca (Webnoviny.sk) - Opoziční poslanci Národnej rady SR Jozef Mihál, Miroslav Beblavý a Simona Petrík navrhujú zaviesť od začiatku budúceho roka pružné poberanie rodičovského príspevku. Výška vyplácaného rodičovského príspevku by podľa ich návrhu závisela od počtu mesiacov, za ktoré sa ho rodič rozhodne vyčerpať.



Celkovú sumu 6 396 eur, ktorú by rodič získal za celé obdobie poberania rodičovského príspevku, by bolo možné vybrať aj skôr ako dieťa dosiahne 3 roky veku,“ uviedli k návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorý predložili do parlamentu. .



Rovnaký systém sa osvedčil v Českej republike



"Navrhujeme, aby dolnou hranicou výberu rodičovského príspevku boli dva roky veku dieťaťa,“ tvrdia predkladatelia navrhovanej novely zákona. Výška rodičovského príspevku by tak bola v intervale od základnej sumy 213,20 eura až do 355,33 eura v prípade, ak by si rodič skrátil poberanie rodičovského príspevku na obdobie do 2 rokov veku dieťaťa. "Rovnaký systém sa osvedčil a funguje v Českej republike, kde zavádzajú štvrtú rýchlosť čerpania, lebo rodičia túto možnosť radi využívajú,“ argumentujú Mihál, Beblavý a Petrík.



Opoziční poslanci očakávajú, že novela zákona by pomohla napríklad osamelému rodičovi pri bežných výdavkoch na život, než sa opätovne zamestná. Taktiež by pomohla rodičom, ktorým sa narodili deti za sebou s menším odstupom, ako sú tri roky, aby neprišli o finančné zdroje od štátu.



Rodičovský príspevok by sa mal od mája zvýšiť



"Nárok detí s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorých rodičia môžu poberať rodičovský príspevok až do 6 rokov ich veku, sa zachováva v plnej miere,“ uviedli poslanci. Ak by rodič čerpal rodičovský príspevok v skrátenom čase, u dieťaťa sa zhorší zdravotný stav a rodič vzhľadom na to získa nárok na predĺžené poberanie rodičovského príspevku, musel by prejsť na poberanie rodičovského príspevku v štandardnej výške 213,20 eura.



Rodičovský príspevok by sa mal od začiatku mája tohto roka zvýšiť zo súčasných 203,20 eura na 213,20 eura. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorý by mali poslanci definitívne schváliť na marcovej schôdzi Národnej rady SR. Rodičovský príspevok sa pritom naposledy zvyšoval od 1. januára 2014, a to o 3,60 eura.



