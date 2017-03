Opoziční poslanci majú päť pripomienok k vládnemu návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa po asi dvojhodinovom rokovaní poslaneckého grémia s predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) zhodli na tom, že debata o koaličnom návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií bola vecná a konštruktívna.



Skrátené konanie ostáva .



Ako po rokovaní viacerí opoziční aj koaliční zákonodarcovia potvrdili, o návrhu začne v prvom čítaní parlament rokovať v utorok 28. marca ráno a druhé čítanie sa začne vo štvrtok 30. marca.





„To je dohoda. Odklad si žiadala opozícia, lebo potrebuje čas na dopracovanie návrhov. Skrátené legislatívne konanie ostáva,“ povedal podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd), ktorý si je vedomý kritiky opozíciou, no dôležité podľa neho je, že sa dohodli na procese, ako sa dostanú k zrušeniu amnestií.





Zdôraznil, že opozičné pripomienky, ktoré zazneli na dnešnom grémiu a priori neodmietli, požiadali ich o písomné vypracovanie. Opoziční predstavitelia sa po rokovaní zhodli, že koaliční poslanci im vyhoveli a začiatok rokovania v pléne parlamentu posunuli na budúci týždeň.



Päť pripomienok



Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič vymenoval päť pripomienok, ktoré opozícia na grémiu predstavila. Prvou pripomienkou je, aby neplatilo premlčanie. „Chceme, aby páchatelia mohli byť za svoje trestné činy aj odsúdení,“ povedal. Tiež žiadajú, aby sa dohodli, kto bude národnú radu zastupovať na ústavnom súde, aby Mečiarov bývalý poslanec, ktorý je dnes ústavným sudcom, nemohol rozhodovať o zrušení Mečiarových amnestií.





Okrem toho opoziční poslanci chcú, aby sa zrušenie amnestií týkalo všetkých, ktorý boli spájaní s kauzou Technopol. V tej súvislosti bol napríklad omilostený aj známy podnikateľ Marián Kočner. „Štvrtou pripomienkou je, aby ústavný súd nezačal konať „ex offo“, ale aby sa našlo 30 poslancov, ktorí povedia, že nie je správne zrušiť Mečiarove amnestie a nech vtedy ÚS SR začne riadne konať,“ dodal Matovič a ako poslednú výhradu spomenul, aby účastníkom konania na ÚS SR bola vláda aj prezident. Ako povedal po grémiu opozičný poslanec Ján Budaj, v koaličnom návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií považuje za zásadný nedostatok, že tam nie je istota nepremlčanlivosti.



Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) vyjadril vďaku opozícii aj koalícii za to, že majú spoločný záujem, a to vyriešiť túto historickú traumu. "Vyzerá to tak, že sa nám to podarí," povedal. Potvrdil slová Bugára, že opozičné pripomienky nezamietli a počkajú si na ich písomné znenie, a potom sa k ním vyjadrí. Podľa neho je skrátené konanie dôležité, keďže v súčasnosti sú niektoré premlčacie lehoty od amnestovaných skutkov otázne. "Čas tu hrá veľkú úlohu, je to veľa dôvodov na rýchle rokovanie. Bol tu 20 rokov čas na odbornú diskusiu," uzavrel.



