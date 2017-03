Opozícii sa nepozdáva koaličný návrh na zrušenie Mečiarových amnestií

Opozičný poslanec Ján Budaj (OĽaNO-NOVA) sa teší tomu, že koaliční predstavitelia podporujú zrušenie Mečiarových amnestií. No ako povedal....

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) – Opozičný poslanec Ján Budaj (OĽaNO-NOVA) sa teší tomu, že koaliční predstavitelia podporujú zrušenie Mečiarových amnestií.



No ako povedal v stredu na tlačovej besede, podľa neho lídri vládnych strán Robert Fico (Smer-SD), Andrej Danko (SNS) a Béla Bugár (Most-Híd) prišli so zložitou a nečitateľnou koncepciou, ktorú doposiaľ nepredložili pred odbornú verejnosť. Budaj v stredu upozornil na to, že jeho návrh novely ústavného zákona, ktorý by mohol jednoducho amnestie zrušiť, podporilo aj 26 právnikov a nikdy nikto v jeho návrhu nenašiel nedokonalosti. .



Budaj sa obáva, že to šili horúcou ihlou



Budaj pripomenul, že Ústavný súd SR už v rok 1993 rozhodol o tom, aké postavenie majú ústavné zákony v slovenskom ústavnom systéme. „Rozhodol, že sú rovnocenné s ústavou a nemožno ich skúmať ústavným súdom. Od roku 1993 tak ústavný súd žiaden ústavný zákon neskúmal," povedal. Budaj sa preto pýta, prečo má byť teraz práve prípad amnestií posudzovaný ústavným súdom.



Je nespokojný s tým, že politici, ktorí v minulosti rozhodnutia Ústavného súdu SR (ÚS SR) ignorovali, dnes chcú preniesť zodpovednosť za amnestie práve na ÚS SR. „Pýtam sa, či dnešný krok myslia vážne,“ uviedol Budaj.



Zároveň sa pýta, prečo má byť prípad amnestií posudzovaný ÚS SR a prečo má byť oklieštená možnosť slobodne hlasovať o ústavných zákonoch. „Prečo má byť oklieštená možnosť poslancov hlasovať o ústavných zákonoch a má sa to preverovať ústavným súdom? Oni teraz navrhujú zmenu vzťahu medzi najvyššími ústavnými inštitúciami a toto veľmi problematizuje môj pohľad na iniciatívu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Obávam sa, že to šili horúcou ihlou," dodal.



Budaj sa nazdáva, že namiesto toho, aby vládni predstavitelia odstránili „nádor Mečiarových amnestií“, sa mení vzťah medzi NR SR a ÚS SR, kedy sa parlament podrobuje kontrole ústavným súdom, a tá podľa Budaja nie je potrebná. Poslanec uviedol, že návrh vládnej koalície preštuduje s právnikmi, lebo podľa neho zrušeniu amnestií ústavným zákonom nezabraňuje nič okrem politickej vôle. Podľa neho je tiež nezmyselné, aby návrh na zrušenie Mečiarových amnestií prešiel parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní, ako to vláda navrhuje.



OĽano-NOVA bude zastávať názor Budaja



Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič vyjadril, že klub OĽaNO-NOVA bude zastávať názor Budaja, ktorý diskusiu o zrušení amnestií do parlamentu priniesol. Zároveň upozornil na to, že návrh vlády považuje za perfídny, keďže "väčšina sudcov na ústavnom súde sú nominantmi Vladimíra Mečiara".



Martin Poliačik zo SaS sa domnieva, že na Slovensku nemôže platiť, že ústavné je to, čo za ústavné vyhlási predseda vlády. „Dvadsaťšesť právnikov povedalo, že sa amnestie dajú a majú zrušiť ústavným zákonom. Neexistuje dôvod, prečo by sa tak nemohlo stať. Je neakceptovateľné, aby návrh išiel do parlamentu do skráteného legislatívneho konania. Prečo nedokážu počkať na normálne legislatívne konanie,“ povedal na tlačovej besede Poliačik.



„Sme pripravení podporiť ústavný zákon. Kým nedostaneme jasný argument, prečo sa 26 právnikov mýli, tak zotrvávame na svojom. Nehovoríme posledné slovo, je však potrebné si ich návrh preštudovať a verím, že budeme schopní sa dostať do diskusie s koalíciou. Oddnes sa nerozprávame o tom či, ale ako zrušiť amnestie,“ uzavrel.



Reakcia KDH



KDH podporuje všetky aktivity a legislatívne riešenia, ktoré prinesú zrušenie Mečiarových amnestií. Ako agentúru SITA informoval hovorca KDH Stano Župa, KDH v minulosti šesťkrát navrhovalo zrušenie týchto nespravodlivých amnestií. Riešenie, s ktorým dnes prišla vládna koalícia, je vyvolané tlakom verejnej mienky.



Ak by už v minulosti Fico a jeho strana Smer-SD súhlasili so zrušením týchto amnestií, mohli byť dnes skutky únosu Michala Kováča ml. a vraždy Róberta Remiáša podľa KDH vyšetrené a vinníci potrestaní.



„Sme presvedčení, že poslanci NR SR ako najvyšší zákonodarný orgán na Slovensku majú právo ústavným zákonom zrušiť tieto Mečiarove amnestie. Dnes je KDH mimoparlamentná strana, a preto nemôže hlasovať v NR SR za zrušenie amnestií. Ale v minulosti sme opakovane navrhovali a hlasovali za ich zrušenie, a tak by sme postupovali aj dnes. Preto vyzývame súčasných poslancov, aby tieto Mečiarove amnestie zrušili,“ povedal podpredseda KDH Pavol Zajac.



Návrh koalície Smer-SD, SNS a Most-Híd



Koalícia navrhuje novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestie, ak takéto rozhodnutie parlament prijme. Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné alebo nie.



O návrhu na zmenu ústavy by mali poslanci rokovať hneď na úvod marcovej schôdze. V stredu ju posúdila vláda. Potom, ako táto novela nadobudne účinnosť, tak bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosť prezidenta Michala Kováča.



Predseda parlamentu Andrej Danko potvrdil, že bude v parlamente u lídrov opozície hľadať podporu pre takéto riešenie. Podľa neho predložené riešenie je historickým kompromisom. Potešenie nad návrhom vyjadril aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý zdôraznil, že koaliční partneri mali vôľu a ochotu hľadať riešenie.



Ak toto riešenie získa podporu 90 poslancov v parlamente, malo by byť možné došetriť prípad zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny z 31. augusta 1995. Otázka Mečiarových amnestií a ich zrušenie je téma, ktorú politici opakovane otvárajú. Téma opäť začala rezonovať po smrti prezidenta Michala Kováča.



Spolupracovník exprezidenta Kováča Pavol Demeš vtedy vyhlásil, že zrušiť nemorálne amnestie Vladimíra Mečiara by sa malo stať štátnou prioritou. „Slovensko by malo vykopať zo zeme sud s jedom, čo otravuje takmer 20 rokov našu zem," vyhlásil minulý rok v októbri Demeš.