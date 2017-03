Opozícia žiada, aby pokračovalo vyšetrovanie obchodných stykov Kaliňáka a Bašternáka

Opozícia žiada, aby pokračovalo vyšetrovanie spoločných obchodov ministra vnútra Roberta Kaliňáka a podnikateľa Ladislava Bašternáka a podá....

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Opozícia žiada, aby pokračovalo vyšetrovanie spoločných obchodov ministra vnútra Roberta Kaliňáka a podnikateľa Ladislava Bašternáka a podá sťažnosť voči jeho zastaveniu na prokuratúru.



Ako na brífingu opozičných predstaviteľov povedal poslanec NR SR Jozef Rajtár (SaS), verejnosť si opäť raz vypočula mečiarovský výrok "skutok sa nestal"..



Podľa Rajtára špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zobral prípad odvážnemu prokurátorovi Vasilovi Špirkovi a pridelil ho prokurátorke, ktorá sa stotožnila s tvrdeniami podozrivých, teda Kaliňáka, Bašternáka a bývalého ministra Jána Počiatka.



Matovič kritizoval Ficove výroky



Rajtárov stranícky kolega Ľubomír Galko v tejto súvislosti nazval špeciálneho prokurátora "šéfom právnej ochranky Smeru-SD".





"Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka zaviedol filozofiu, že na politické problémy treba využívať politické nástroje a nie trestné právo," povedal s tým, že táto filozofia ho viedla k zametaniu káuz. Tento prístup si podľa Galka osvojil aj Trnkov žiak Kováčik a tiež predseda vlády Robert Fico. "Ľudia majú ale kováčikovín plné zuby," zdôraznil.





Podľa lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča je súčasná situácia dôsledkom toho, že politika zasahuje do práce polície a prokuratúry. "Vyšetrovateľ rozhodoval o tom, či jeho nadriadený spáchal trestný čin," povedal.



Matovič zároveň kritizoval výroky premiéra Fica o podpore boja proti korupcii. Samotný Fico totiž podľa neho prijíma dlhodobo úplatky vo forme zvýhodneného nájomného v komplexe Bonaparte. To je podľa neho aj jedným z dôvodov, prečo kryje podvody.



Podľa Matoviča stíhajú v súčasnej situácii zodpovedné orgány len malých úradníčkov. "Ale obrovských žralokov v mori korupcie nechávajú plávať," dodal.



Bašternák už oficiálne nie je podozrivý



Ako v uplynulom týždni informoval Denník N, Ladislav Bašternák už oficiálne nie je podozrivý, že cez svoju bývalú firmu BA Haus korumpoval ministra vnútra Roberta Kaliňáka.





Prokuratúra odmietla vyšetrovať trestné oznámenie opozičných poslancov, podľa ktorých Kaliňák v roku 2012 kúpil podiel vo firme B.A. Haus od Ladislava Bašternáka príliš lacno. Podľa prokuratúry nie je dôvod ani len na začatie trestného stíhania vo veci.





Z uznesenia o zastavení stíhania podľa denníka vyplýva, že polícia a prokuratúra nezisťovali, odkiaľ pochádza 850-tisíc eur, ktoré Bašternák nalial do firmy, ktorej podiel neskôr Kaliňákovi predával. Podozrenie, že to neboli legálne príjmy, tak ani neskúsili vyvrátiť, píše denník.



Podľa uznesenia "platné právo nezakazuje uzavrieť zmluvu, v ktorej kúpna cena akcií medzi zmluvnými stranami je dohodnutá vo výške nižšej ako jej hodnota". Podozrenie zo zámerne nižšej ceny, ktorá mohla byť formou úplatku Kaliňákovi, bolo pritom jadrom podania opozičných poslancov.



, , , , , , , ,