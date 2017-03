Opozícia sa s koalíciou na procedúre rušenia amnestií nedohodla, budú opäť rokovať

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) – Zástupcovia parlamentných poslaneckých klubov budú o postupe pri rušení amnestií Vladimíra Mečiara pokračovať v utorok ráno. Ako povedal v pondelok na tlačovej besede poslanec NR SR Ján Budaj, dnes sa na rokovaní nedohodli, či a kedy sa bude rokovať o zrušení amnestií. Zároveň zdôraznil, že opozičné strany žiadali, aby sa o amnestiách nerokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.



„Predseda NR SR Andrej Danko má záujem o vytvorení širokého konsenzu pri rušení amnestií,“ povedal Budaj s tým, že opozícia nepodporí procedúru rušenia amnestií do 48 hodín, ako to navrhuje koalícia. „Nie je možné, aby sa ústavný zákon, na ktorý sa čaká 20 rokov, na rušenie amorálnych amnestií prijímal za 48 hodín,“ vyhlásil Budaj..





Parlament by sa mal zaoberať rušením amnestií od utorka. Koalícia navrhuje novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestií, ak takéto rozhodnutie parlament prijme.



Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné, alebo nie. Po tom, ako táto novela nadobudne účinnosť, bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča.





Poslanci v decembri posunuli do druhého čítania návrh poslanca Jána Budaja na zrušenie Mečiarových amnestií. Návrh podporili okrem opozičných aj všetci prítomní poslanci za koaličnú stranu Most-Híd. Budajovi ide o amnestie udelené bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom, ktorý vykonával niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky v roku 1998. „Nemám dôvod rokovať o svojom zákone. Koalícia ohlásila na utorok rokovanie o svojom návrhu, ktorý má prebiť môj návrh,“ povedal Budaj s tým, že jeho návrh je stále v hre.