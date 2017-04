Opozícia podľa Fica robí politiku nenávisti, Smer nepodporí program schôdze o odvolávaní Danka

Smer-SD nepodporí program mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej chce opozícia odvolať predsedu NR SR Andreja Danka. „Považujem za absolútne....

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Smer-SD nepodporí program mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej chce opozícia odvolať predsedu NR SR Andreja Danka. „Považujem za absolútne nemiestne takto zneužívať inštitúty odvolávania v parlamente,“ povedal v piatok na tlačovej besede predseda Smeru-SD a vlády Robert Fico.



Fico nevidí dôvod na schôdzu .



Kedykoľvek sa podľa neho vytiahne návrh na odvolanie ministra alebo predsedu vlády, alebo predsedu parlamentu. SR má pritom demokraticky zvolenú vládu, ktorá vznikla z parlamentných volieb.





„Nevidím absolútne žiadny dôvod na mimoriadnu schôdzu o odvolávaní predsedu parlamentu. Smer nedovolí, aby tu niekto utilitárne zneužíval inštitúty odvolávania na zvyšovanie politickej nervozity. Smer nikdy nepodporí takúto schôdzu. Keďže na tejto schôdzi sa musí schvaľovať program, Smer nikdy nepodporí schválenie programu, teda sa nebude konať. Toto je politika nenávisti opozície. Opozícia nič iné nemá,“ vyhlásil Fico.





Premiér zároveň redaktorovi RTVS vyčítal, že nevenoval pozornosť daňovým podvodom predsedu OĽaNO Igora Matoviča, preto má byť mimoriadna schôdza, aby sa prekrylo, čo napáchal. „Politická stabilita je dôležitá. Máme tu daňového podvodníka, lebo najazdiť denne 600 km to chce skúsenosť, vy tomu nevenujete pozornosť,“ konštatoval Fico.



Danko odignoroval výzvu Matoviča



Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) sa postu šéfa NR SR nevzdal, opozícia preto chce iniciovať mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa ho pokúsi odvolať. Po odovzdaní podpisov na zvolanie schôdze ju predseda parlamentu musí zvolať do siedmich dní, teda najneskôr do budúceho piatku.





. Urobil tak po tom, čo vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Daniel Guspan vydal rozhodnutie, aby v parlamentnej podateľni otvárali podozrivé zásielky adresované poslancom.



Opozičný poslanec sa domnieva, že tak robili na príkaz Danka. „Vyzývam ho, aby odstúpil zo svojej funkcie, inak máme zabezpečenú dostatočnú podporu opozície pre mimoriadnu schôdzu s účelom odvolania kapitána Danka,“ povedal v stredu Matovič. Opoziční poslanci za OĽaNO-NOVA, SaS, Sme rodina aj nezaradení sú za zbavenie funkcie Danka.



, ,