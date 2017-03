Opozícia len vytĺka politický kapitál, povedal Čižnár o výbore k nečinnosti Kováčika

Stredajšie rokovanie Ústavnoprávneho výboru parlamentu o nečinnosti špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je podľa generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára vytĺkaním politického kapitálu.



Ako povedal Čižnár v stredu na tlačovej besede, jeho informácie o činnosti špeciálneho prokurátora, boli interpretované zvláštne a účelovo..



„Kováčik nezastavil 61 vecí, ale šesť. Niektoré zastavil vyšetrovateľ, niektoré dostali iní prokurátori, niektoré nie sú dodnes ukončené,“ povedal s tým, že nie je ani pravdou, že konštatoval, že by Kováčik porušil zákon. Podľa Čižnára porušil zákon odbor informatiky na generálnej prokuratúre. Čižnár nemieni iniciovať proti Kováčikovi disciplinárne konanie, pretože nemá za čo.



Čižnár očakáva na výbore osobné útoky



Generálneho prokurátora mrzí, že ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská sa vyjadrovala k medializovaným informáciám o činnosti špeciálneho prokurátora bez toho, aby si vypočula aj druhú stranu.



Čižnár očakáva, že rokovanie výboru sa zvrhne k osobným útokom a invektívam, a nič sa na ňom nevyrieši. „Nemajú právo si ma predvolávať ku konkrétnym veciam, ani špeciálneho prokurátora. Môžu si ma predvolať o dva mesiace k rokovaniu o správe generálneho prokurátora,“ konštatoval.





Kováčik v stredu informoval, že medializované údaje vychádzali z anonymného trestného oznámenia podaného na neho. To však bolo poskytnuté len vybraným novinárom a opozičným politikom, nie orgánom činným v trestnom konaní.



Na generálnu prokuratúru sa dostalo od novinárky. „Výbor je zvolávaný na základe hlúpostí a klamstiev. Práca prokurátorov nie je hodnotená podľa podaných obžalôb,“ povedal.



O zvolanie výboru požiadali opoziční poslanci



Ústavnoprávny výbor parlamentu sa má dnes popoludní zaoberať nečinnosťou špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. O zvolanie výboru požiadali opoziční poslanci.



„Na základe medializovaných informácii o nečinnosti špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika v závažných celospoločenských kauzách (Gorila, hlas podobný Ficovi, Bašternák a pod.) som inicioval zvolanie mimoriadneho ústavnoprávneho výboru. Podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze výboru som už odovzdal,“ informoval agentúru SITA poslanec NR SR Ján Marosz (OĽaNO), ktorý inicioval zvolanie výboru.



V hnutí OĽaNO-NOVA sa podľa Marosza domnievajú, že k znepokojujúcim informáciám by mal podať stanovisko a objasnenie aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorého prizvanie je súčasťou podanej žiadosti. Dôvodom sú medializované informácie, že zo 61 prípadov, ktoré dozoroval, nepodal Kováčik za posledných osem rokov ani jednu obžalobu.



